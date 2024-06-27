https://ria.ru/20240627/luna-1955630690.html

"Такого мы еще не видели". Что нашли на обратной стороне Луны

"Такого мы еще не видели". Что нашли на обратной стороне Луны - РИА Новости, 27.06.2024

"Такого мы еще не видели". Что нашли на обратной стороне Луны

Китайский аппарат впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Сложнейшая операция преследовала сразу несколько целей, включая... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:00

2024-06-27T08:00

2024-06-27T15:01

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Китайский аппарат впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Сложнейшая операция преследовала сразу несколько целей, включая политические. Впрочем, и ученые тоже рады исходу миссии. О чем расскажет реголит — в материале РИА Новости.Крупнейший в Солнечной системеМодуль зонда "Чанъэ-6" приземлился во вторник в 14:07 по местному времени, или в 8:07 мск. Произошло это "точно в назначенном месте" — в хошуне Сыцзыван на севере автономного района Внутренняя Монголия, сообщило агентство "Синьхуа". Руководитель Государственного космического управления Китая Чжан Кэцзянь объявил о "полном успехе".Полет занял 53 дня. Третьего мая Автоматическую межпланетную станцию (АМС), названную в честь китайской богини, запустили в космос с помощью ракеты тяжелого класса "Чанчжэн-5". Спустя пять дней от орбитального модуля отделился и благополучно прилунился посадочный комплекс с небольшим ровером. Их зоной действия стал один из крупнейших кратеров всей Солнечной системы — так называемый бассейн Южный полюс — Эйткен.Посадочный модуль посредством специальной дрели и роботизированной руки извлек два килограмма пыли и камней как с поверхности, так и с небольшой глубины. Особая технология бурения позволила сохранить летучие вещества, важные для сбора научных данных. Техникой управляли через спутник-ретранслятор, поскольку прямая связь там невозможна.Третьего июня взлетный модуль доставил ценный груз на лунную орбиту. После стыковки с орбитальным аппаратом капсула с грунтом была передана в сегмент, который затем вернулся на Землю."Сундук с сокровищами"Как известно, естественный спутник Земли всегда повернут к нам одним полушарием. Второе же люди увидели лишь в 1959-м, когда советский аппарат "Луна-3" прислал зернистое фото.Реголит (лунный грунт) с обратной стороны доставляют на Землю впервые. До этого советские и китайские аппараты, а также американские астронавты привозили образцы только с видимой.Два полушария сильно отличаются, поэтому очередная "посылка" из космоса — настоящий подарок для ученых, объясняет астроном, доцент МГУ, а также популяризатор науки Владимир Сурдин."История обратной стороны кажется нам более древней. На видимом полушарии — огромные моря, залитые лавой. Они образовались в более поздние эпохи, нежели то, что мы называем материковой поверхностью. На обратном же таких морей почти нет (есть Море Москвы, но оно невелико — скорее это крупный кратер). Та сторона помнит, наверное, первые полмиллиарда лет Солнечной системы. Это прекрасный музей древних происшествий", — говорит он.Профессор Джеймс Хед из американского Университета Брауна назвал капсулу с реголитом "сундуком с сокровищами". "Международное научное сообщество в полном восторге", — приводит его слова CNN.Место для баз и космодромовВажно и то, что "Чанъэ-6" прилунился недалеко от южного полюса. Как показали предыдущие исследования, выполненные в том числе с помощью российских приборов, в этом районе большие запасы воды. Если анализ образцов грунта это подтвердит, там могут построить лунные базы. Такие планы у Китая уже есть. В России также занимаются этим вопросом.Кроме того, воду можно использовать для изготовления топлива. Луну давно рассматривают как потенциальную стартовую площадку для межпланетных путешествий, ведь там сила притяжения невелика.После того как материал изучат китайские специалисты, доступ к нему предоставят исследователям со всего мира.Демонстрация флагаОднако научная работа не была основной целью миссии, считает Сурдин. "Главная задача лунных полетов в нашу эпоху — демонстрация своих возможностей. Китайцы показывают, насколько быстро эволюционирует их техника — как космическая, так и наземная", — говорит он.Успех миссии имел и очевидный пропагандистский эффект. В китайских социальных сетях распространились изображения лунного корабля с китайским флагом. Судя по всему, бур высверлил на поверхности иероглиф "чжун" (сокращение от "Чжунго" — "Китай").В США явно обеспокоены. Глава НАСА Билл Нельсон признал, что Вашингтон и Пекин "участвуют в гонке"."Меня тревожит то, что они первыми доберутся до южного полюса, а потом скажут: это наша территория, держитесь подальше", — сказал он.Впрочем, в Китае заверяют: их лунная программа служит интересам всего человечества.Кто в лидерахПо словам научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, Россия первой обратила внимание на южный полюс. Подготовка к высадке в этом районе началась еще в 2010 году. Однако полет постоянно откладывался. Станцию "Луна-25" запустили лишь в 2023-м.К тому времени появились многочисленные конкуренты. Тем не менее российский аппарат мог бы опередить всех. Но из-за технического сбоя станция разбилась о поверхность Луны. В итоге первым в районе южного полюса совершила посадку индийская АМС "Чандраян-3". А в феврале 2024 года в приполярной области прилунился американский модуль Nova-C, разработанный частной компанией.В НАСА готовятся вернуть на Луну астронавтов: по плану — в 2026-м. Китай наметил это на 2030-й. Как известно, сроки имеют свойство сдвигаться. И пока темп, взятый Пекином, очевидно, выше.Россия сосредоточена на автоматических миссиях. В ближайшие годы должны запустить орбитальную "Луну-26", затем — две идентичные посадочные станции "Луна-27". Возможно, их разместят на разных полюсах небесного тела.Сурдин констатирует: китайцы в лунной гонке опережают всех. Если им удастся высадка, они окончательно закрепят за собой первенство в исследовании естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20240625/luna-1955231058.html

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Приземление китайского зонда "Чанъэ-6" с лунным грунтом Китайский аппарат "Чанъэ-6" успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, впервые в истории человечества доставив на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, трансляцию вело Центральное телевидение Китая. 2024-06-27T08:00 true PT0M43S

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