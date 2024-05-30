Ученые рассчитали, под каким углом "Луна-25" влетела в спутник Земли
Минобрнауки: "Луна-25" попала в естественный спутник Земли под углом 45 градусов
© Фото : Международная сеть оптических телескопов🔭 ИПМ им. М.В. Келдыша РАНМатематическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25"
Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Учёные, рассчитав параметры неудачной посадки автоматической станции "Луна-25", выяснили, что она влетела в естественный спутник Земли под углом 45 градусов, сообщило Минобрнауки РФ.
"На фото видно, что новый кратер находится на внутреннем склоне более крупного кратера диаметром около 40 км. По данным НПО им. С.А. Лавочкина, посадочный блок "Луны-25" имел массу 1605 кг в заправленном виде. Аппарат до удара израсходовал часть топлива, и, по экспертным оценкам, его масса снизилась до 600–1000 кг. По расчетам авторов, удар произошел под углом 45 градусов, а максимальная скорость при ударе составляла 1,7 км/с", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что исследование было проведено при финансовой поддержке Минобрнауки сотрудниками лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН вместе с коллегами из ИДГ РАН и НПО имени Лавочкина. Они проанализировали снимки, сделанные автоматической станцией Lunar Reconnaissance Orbiter. Расчеты показали, что наблюдаемый в предполагаемом районе падения 10-метровый кратер скорее всего образовался при столкновении "Луны-25" с лунной поверхностью.
Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.
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