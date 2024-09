https://ria.ru/20240913/mask-1971914988.html

"Ждать осталось недолго". Илон Маск решился изменить судьбу человечества

"Ждать осталось недолго". Илон Маск решился изменить судьбу человечества - РИА Новости, 13.09.2024

"Ждать осталось недолго". Илон Маск решился изменить судьбу человечества

Первые люди высадятся на Марс в ближайшие годы, а в течение 20 лет там возникнет устойчивая колония, объявил предприниматель Илон Маск. Таким образом, его... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:00

2024-09-13T12:25

наука

космос - риа наука

марс

илон маск

владимир сурдин

spacex

tesla motors

twitter

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Первые люди высадятся на Марс в ближайшие годы, а в течение 20 лет там возникнет устойчивая колония, объявил предприниматель Илон Маск. Таким образом, его давняя мечта — сделать человечество многопланетным видом — превращается в план с конкретными сроками. Пока СМИ правдами и неправдами собирают подробности грандиозной затеи, ученые и инженеры оценивают, насколько миссия выполнима.Уже совсем скороКорабли Starship полетят на Марс через два года, когда две планеты максимально сблизятся — это происходит раз в 26 месяцев, объявил Маск в воскресенье в принадлежащей ему соцсети Х.Первые полеты пройдут без людей на борту, цель — отработать посадку. В случае успеха пилотируемые корабли отправятся на Марс "через четыре года". Правда, глава SpaceX не уточнил, от какого момента отсчитывает этот срок — от сегодняшнего дня или от завершения безэкипажной миссии.Когда первый человек высадится на соседнюю планету, количество запусков "будет расти экспоненциально". "Цель — построить самоподдерживающийся город примерно за 20 лет", — провозгласил предприниматель.Громкое заявление свидетельствует о том, что Маск уверен в надежности ключевой технологии для межпланетных путешествий — сверхтяжелом "звездолете". Хотя тот даже не завершил испытания. Последний на сегодня тестовый полет провели в начале июня — удалось контролируемо вернуть корабль на Землю, но обшивка и откидной борт получили повреждения во время входа в атмосферу. Следующий старт состоится осенью, дата уточняется.Полностью многоразовая система, в которую входит ракета-носитель Super Heavy и собственно Starship, — самая большая в истории космонавтики: 121 метр в высоту (из них пятьдесят приходится на корабль), грузоподъемность — до 150 тонн. Пилотируемая версия, по словам Маска, вмещает экипаж из 100 человек.Как видно из характеристик, Starship целенаправленно создавался как "рабочая лошадка" будущих колонизаторов другой планеты — для большинства других космических задач его мощности избыточны. Он стал главным достижением компании SpaceX — "космического лоукостера", который за счет использования многоразовых ступеней сделал вывод грузов на орбиту максимально дешевым. Теперь необходимо так же радикально снизить цену доставки на Марс."Сейчас это около миллиарда долларов за тонну полезного груза, — уточнил глава компании. — Нужно улучшить показатель до 100 тысяч за тонну, чтобы построить там самодостаточный город, поэтому технология должна быть в 10 000 раз лучше. Крайне сложно, но не невозможно".Все для МарсаНе только SpaceX, но и все остальные бизнес-проекты Маска в конечном итоге работают на то, чтобы сделать марсианскую сказку былью. Так, планируется, что будущие колонисты будут перемещаться по новому миру на адаптированной версии электрического пикапа Cybertruck от Tesla. Солнечные панели от той же компании обеспечат переселенцев энергией. Наработки Boring Company, созданной для прокладки автомобильных тоннелей, используют для бурения Марса. Помощниками колонистов станут лояльный человеку искусственный интеллект xAI и робот Optimus.Пригодилась и социальная сеть Х — бывший Twitter: на ее базе Маск тестирует работу "гражданского правительства", которое будет управлять марсианским городом "на основе общественного консенсуса", сообщала ранее газета The New York Times со ссылкой на источники.Даже спутниковый интернет Starlink Маск придумал для того, чтобы заработать средства на межпланетные путешествия. Предприниматель, чье состояние оценивается примерно в 270 миллиардов долларов и, по прогнозам, в будущем достигнет триллиона, заявляет, что аккумулирует активы исключительно для финансирования марсианских планов.Спаситель человечестваМаск считает, что Земля слишком уязвима для того, чтобы в вопросах выживания человечества — возможно, единственного носителя сознания во Вселенной — полагаться только на нее: любой катаклизм, природный или рукотворный, может все погубить. Нужен запасной вариант."Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания, поскольку мы больше не будем держать все наши яйца, буквально и метафорически, на одной планете", — объясняет он.Бизнесмен неоднократно возвращался к теме "мультипланетарности" в публичных выступлениях. Правда, сроки колонизации называл разные. Например, в 2016-м заявлял, что на создание самодостаточной цивилизации на Марсе потребуется от 40 до 100 лет. Теперь он куда более оптимистичен — в апреле нынешнего года объявил сотрудникам SpaceX, что через 20 лет на соседней планете будет обитать один миллион человек, сообщает The New York Times.По данным издания, космическая компания активно ведет подготовку к масштабной миссии. Разрабатывает скафандры для поселенцев и облик марсианского города. Предполагается, что колония разместится в гигантском куполе — вокруг него будут разбросаны аналогичные сооружения поменьше. Идут активные обсуждения, из каких материалов строить. "Маск особенно обеспокоен тем, чтобы город выглядел круто", — говорят источники.Кроме того, утверждают журналисты, медицинская группа изучает, смогут ли "марсиане" иметь там детей. Маск якобы добровольно предоставил свою сперму для "засеивания колонии". Правда, в SpaceX данный факт не подтверждают.Как бы то ни было, предприниматель убежден, что "к 30-му году цивилизация, несомненно, будет защищена". Об этом он написал в мае на своей странице в Х.Кадры решают всеЭксперты разделяют оптимизм основателя SpaceX лишь отчасти. "Думаю, он выдержит сроки полетов без человека. Для этого практически все готово. А вот миссию с экипажем, скорее всего, придется отложить. Это намного более ответственное дело. Потеря людей в такой экспедиции будет крахом для современной космонавтики. Скорее всего, к 2030-му подготовиться не успеют", — считает астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин.У специалистов вызывают сомнения слова американского предпринимателя об экспоненциальном ускорении полетов."Важный вопрос, который необходимо решить Илону, — создание промежуточных постов на пути: например, на околоземной орбите необходим аналог МКС или строящейся в России РОСС. Такой же форпост нужен на орбите Марса. Ведь порой невозможно вывести весь необходимый объем за один старт ракеты-носителя, даже если это Starship. А для сборки "грузовика" в беспилотном варианте или "автобуса" для пилотируемых полетов понадобятся место и персонал”, — говорит инженер-разработчик, преподаватель университета "Синергия" Андрей Славянский.По его мнению, кадровая проблема станет особенно острой. "В России на начало года было 26 действующих космонавтов, из них 17 с опытом полетов (у большинства всего одна миссия). В США, по информации на 2022-й, их количество сократилось до 44 человек, — уточняет инженер. — Получается, чтобы обеспечить большое количество полетов к Красной планете с учетом всех рисков и требуемых профессиональных навыков, необходимо прямо сейчас набирать космонавтов, которые получат опыт полетов не ранее, чем через десять лет".В свою очередь, Сурдин уверен, что рано или поздно Маск все же добьется своего и отправит человека на соседнюю планету: "Он известен тем, что ставит перед собой сверхзадачи и почти всегда их решает". А вот с самодостаточным городом будет сложнее.Повелитель планеты?Астроном разделяет идею о необходимости обезопасить человечество от катаклизмов на Земле. Правда, отмечает он, Маск "не с того начал" свою миссию."Обустроить колонию на другой планете — это безумно сложно и дорого, — поясняет Сурдин. — А вот сохранить достижения человеческой цивилизации — и, шире, земной эволюции вообще — можно легче. Для этого нужно создать хранилище цифровой и биологической информации на соседней планете — на той же Луне".Нечто похожее сделали в старой шахте на Шпицбергене, но из-за таяния это укрытие становится ненадежным. Под грунтом естественного спутника Земли было бы куда безопаснее."Маск мог бы решить эту задачу в одно касание, но он почему-то ее перед собой не ставит", — говорит ученый.Причины такой расстановки приоритетов неизвестны. Дело явно не в деньгах и не в пиаре — ни того, ни другого главе SpaceX не требуется. Однако не исключено, что к альтруистическому желанию сохранить "одинокую свечу человеческого сознания" у Маска примешиваются личные амбиции. Однажды он заявил, что хотел бы умереть на Марсе — "только не от удара о поверхность". А вот в какой роли бизнесмен видит себя в новой колонии при жизни, остается только догадываться.

https://ria.ru/20240906/space-1970886501.html

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, марс, илон маск, владимир сурдин, spacex, tesla motors, twitter