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Starship завершил четвертый испытательный полет - РИА Новости, 06.06.2024
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Наука
 
17:32 06.06.2024 (обновлено: 17:50 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/starship-1951093772.html
Starship завершил четвертый испытательный полет
Starship завершил четвертый испытательный полет - РИА Новости, 06.06.2024
Starship завершил четвертый испытательный полет
Компания SpaceX сообщила об успешном окончании испытательного полета корабля Starship, он совершил "контролируемое" приводнение в Индийском океане. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:32
2024-06-06T17:50
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ОСТРОВ САУС ПАДРЕ (Техас, США), 6 июн - РИА Новости. Компания SpaceX сообщила об успешном окончании испытательного полета корабля Starship, он совершил "контролируемое" приводнение в Индийском океане."Подтверждено касание воды", - сообщила компания в соцсети Х, поздравив всех разработчиков Starship с четвертым полетом.Как в свою очередь написал в Х владелец компании Илон Маск, "несмотря на потерю многих частей обшивки и повреждения откидного борта, Starship прошел все испытание вплоть до мягкого приводнения в индийском океане", - написал Маск, поздравив всю команду SpaceX.Испытательный полет Starship продолжался немногим более часа и практически полностью транслировался в прямом эфире, видеоизображение передавали спутники Starlink.Главной целью сегодняшнего испытания была проверка возможности ускорителя ракеты и самого корабля осуществить контролируемое возвращение на Землю и приводнение. Для этого, когда Starship находился на расстоянии нескольких километров от поверхности воды, он осуществил несколько маневров, занял вертикальное положение и лишь затем вошел в воду. На данном этапе компания не планировала сохранять корабль или его первую ступень, которая вскоре после запуска успешно "села" в Мексиканском заливе, но планирует реализовать такую задачу в будущем.Компания SpaceX строит мощнейший корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года и завершился вскоре после старта аварией. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. В ходе третьего запуска в марте текущего года корабль смог добраться до космоса, но разрушился при возвращении в атмосферу.
https://ria.ru/20240513/starlink-1945490031.html
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Наука, Космос - РИА Наука, SpaceX, США, Индийский океан
Starship завершил четвертый испытательный полет

Starship завершил четвертый испытательный полет приводнением в Индийском океане

© AFP 2024 / CHANDAN KHANNAКосмический корабль Starship на стартовой площадке перед испытательным полетом на базе Starbase в Техасе. 5 июня 2024
Космический корабль Starship на стартовой площадке перед испытательным полетом на базе Starbase в Техасе. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AFP 2024 / CHANDAN KHANNA
Космический корабль Starship на стартовой площадке перед испытательным полетом на базе Starbase в Техасе. 5 июня 2024
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ОСТРОВ САУС ПАДРЕ (Техас, США), 6 июн - РИА Новости. Компания SpaceX сообщила об успешном окончании испытательного полета корабля Starship, он совершил "контролируемое" приводнение в Индийском океане.
"Подтверждено касание воды", - сообщила компания в соцсети Х, поздравив всех разработчиков Starship с четвертым полетом.
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Как в свою очередь написал в Х владелец компании Илон Маск, "несмотря на потерю многих частей обшивки и повреждения откидного борта, Starship прошел все испытание вплоть до мягкого приводнения в индийском океане", - написал Маск, поздравив всю команду SpaceX.
Испытательный полет Starship продолжался немногим более часа и практически полностью транслировался в прямом эфире, видеоизображение передавали спутники Starlink.
Главной целью сегодняшнего испытания была проверка возможности ускорителя ракеты и самого корабля осуществить контролируемое возвращение на Землю и приводнение. Для этого, когда Starship находился на расстоянии нескольких километров от поверхности воды, он осуществил несколько маневров, занял вертикальное положение и лишь затем вошел в воду. На данном этапе компания не планировала сохранять корабль или его первую ступень, которая вскоре после запуска успешно "села" в Мексиканском заливе, но планирует реализовать такую задачу в будущем.
Компания SpaceX строит мощнейший корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года и завершился вскоре после старта аварией. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. В ходе третьего запуска в марте текущего года корабль смог добраться до космоса, но разрушился при возвращении в атмосферу.
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