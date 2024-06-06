https://ria.ru/20240606/starship-1951093772.html
Starship завершил четвертый испытательный полет
Starship завершил четвертый испытательный полет - РИА Новости, 06.06.2024
Starship завершил четвертый испытательный полет
Компания SpaceX сообщила об успешном окончании испытательного полета корабля Starship, он совершил "контролируемое" приводнение в Индийском океане. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:32
2024-06-06T17:32
2024-06-06T17:50
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ОСТРОВ САУС ПАДРЕ (Техас, США), 6 июн - РИА Новости. Компания SpaceX сообщила об успешном окончании испытательного полета корабля Starship, он совершил "контролируемое" приводнение в Индийском океане."Подтверждено касание воды", - сообщила компания в соцсети Х, поздравив всех разработчиков Starship с четвертым полетом.Как в свою очередь написал в Х владелец компании Илон Маск, "несмотря на потерю многих частей обшивки и повреждения откидного борта, Starship прошел все испытание вплоть до мягкого приводнения в индийском океане", - написал Маск, поздравив всю команду SpaceX.Испытательный полет Starship продолжался немногим более часа и практически полностью транслировался в прямом эфире, видеоизображение передавали спутники Starlink.Главной целью сегодняшнего испытания была проверка возможности ускорителя ракеты и самого корабля осуществить контролируемое возвращение на Землю и приводнение. Для этого, когда Starship находился на расстоянии нескольких километров от поверхности воды, он осуществил несколько маневров, занял вертикальное положение и лишь затем вошел в воду. На данном этапе компания не планировала сохранять корабль или его первую ступень, которая вскоре после запуска успешно "села" в Мексиканском заливе, но планирует реализовать такую задачу в будущем.Компания SpaceX строит мощнейший корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года и завершился вскоре после старта аварией. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. В ходе третьего запуска в марте текущего года корабль смог добраться до космоса, но разрушился при возвращении в атмосферу.
https://ria.ru/20240513/starlink-1945490031.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, spacex, сша, индийский океан
Наука, Космос - РИА Наука, SpaceX, США, Индийский океан
Starship завершил четвертый испытательный полет
Starship завершил четвертый испытательный полет приводнением в Индийском океане
ОСТРОВ САУС ПАДРЕ (Техас, США), 6 июн - РИА Новости. Компания SpaceX сообщила об успешном окончании испытательного полета корабля Starship, он совершил "контролируемое" приводнение в Индийском океане.
"Подтверждено касание воды", - сообщила компания в соцсети Х, поздравив всех разработчиков Starship с четвертым полетом.
Как в свою очередь написал в Х владелец компании Илон Маск
, "несмотря на потерю многих частей обшивки и повреждения откидного борта, Starship прошел все испытание вплоть до мягкого приводнения в индийском океане", - написал Маск, поздравив всю команду SpaceX.
Испытательный полет Starship продолжался немногим более часа и практически полностью транслировался в прямом эфире, видеоизображение передавали спутники Starlink.
Главной целью сегодняшнего испытания была проверка возможности ускорителя ракеты и самого корабля осуществить контролируемое возвращение на Землю
и приводнение. Для этого, когда Starship находился на расстоянии нескольких километров от поверхности воды, он осуществил несколько маневров, занял вертикальное положение и лишь затем вошел в воду. На данном этапе компания не планировала сохранять корабль или его первую ступень, которая вскоре после запуска успешно "села" в Мексиканском заливе
, но планирует реализовать такую задачу в будущем.
Компания SpaceX строит мощнейший корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года и завершился вскоре после старта аварией. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. В ходе третьего запуска в марте текущего года корабль смог добраться до космоса, но разрушился при возвращении в атмосферу.