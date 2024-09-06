https://ria.ru/20240906/space-1970886501.html

Индекс идиота. Почему космонавт из России летит спасать американцев на МКС

Индекс идиота. Почему космонавт из России летит спасать американцев на МКС - РИА Новости, 06.09.2024

Индекс идиота. Почему космонавт из России летит спасать американцев на МКС

Новый пилотируемый корабль Starliner возвращается с Международной космической станции пустым. Два астронавта надолго застряли на орбите, а заказчик и... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:00

2024-09-06T08:00

2024-09-06T08:02

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Новый пилотируемый корабль Starliner возвращается с Международной космической станции пустым. Два астронавта надолго застряли на орбите, а заказчик и производитель аппарата — НАСА и Boeing — понесли убытки и, что важнее, серьезный репутационный урон. Провал миссии напоминает о многочисленных системных проблемах, в которых тонет американская аэрокосмическая отрасль.Как в фильме ужасовВ пятницу, примерно в 18:00 по восточному времени (около 1:00 субботы мск), спускаемый аппарат CST-100 Starliner отстыкуется от МКС в беспилотном режиме и начнет путь на Землю. Маневры займут около шести часов, после чего капсула должна приземлиться на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.Корабль добрался на МКС 13 недель назад. Это был первый полет с экипажем на борту. Планировали, что опытные астронавты-испытатели Барри Уилмор и Сунита Уильямс проведут на станции восемь дней и вернутся обратно. Но им придется задержаться на восемь месяцев — до февраля 2025-го.Дело в том, что во время полета корабль начал серьезно сбоить: в системе двигателей выявили сразу пять отдельных утечек гелия. "Старлайнер" достиг цели, однако возвращать на нем людей на Землю в американском Центре управления полетами побоялись.Судьба же самого аппарата долгое время оставалась под вопросом. Лишь неделей ранее НАСА наконец решило отправить его домой без экипажа.В последние дни Starliner и вовсе вел себя как в научно-фантастическом хорроре: его динамик ни с того ни с сего начал издавать пульсирующие звуки, похожие на работу гидролокатора. Инженеры объяснили появление загадочных сигналов особенностями аудиосистемы и заверили, что никакой опасности нет. Но осадочек остался.Для Boeing крайне важно, чтобы Starliner даже в безэкипажном режиме приземлился благополучно, отмечает CNN: от этого зависит, захочет НАСА продолжать испытание корабля или откажется его сертифицировать для дальнейших полетов в космос. Впрочем, не исключено, что это уже не поможет — все-таки любой кредит доверия не бесконечен.На "Союзе" было бы прощеИстория Starliner восходит к началу в 2010-х. НАСА закрыло программу Space Shuttle, так что самостоятельно возить астронавтов и грузы в космос стало не на чем — летали только российские "Союзы". В поисках замены "Шаттлам" в Вашингтоне решили поставить на частные космические компании. Первые успехи в том направлении уже делал Илон Маск. Но на щедрый пирог госфинансирования претендовал не только он.В результате НАСА приняло Программу развития коммерческих пилотируемых кораблей (CCtCap), в рамках которой 2,6 миллиарда долларов досталось SpaceX, а в полтора с лишним раза больше — 4,2 миллиарда — гигантам из Boeing. Контрактные обязательства при этом были одинаковые: создать системы, которые смогут летать к МКС.Судьба кораблей Dragon от SpaceX — как пилотируемых, так и транспортных — хорошо известна: они исправно и регулярно доставляют на станцию и людей, и грузы. При этом первые ступени ракет и сами спускаемые аппараты используются повторно, что значительно удешевляет процесс. Starliner же сильно отставал.Аппарат обещали отправить на станцию в 2017 году. Дату многократно "сдвигали вправо". Тестовый запуск состоялся только в 2019-м, но закончился неудачей. Компания вышла далеко за рамки бюджета, выделенного НАСА, так что дополнительные испытания пришлось проводить за свой счет. Сегодня убыток Boeing по программе Starliner оценивается в 1,5 миллиарда долларов, в то время как SpaceX исправно зарабатывает.Несмотря на все усилия, пилотируемая миссия "Старлайнера" несколько раз срывалась из-за выявленных недочетов в конструкции корабля и программном обеспечении. Когда его все же запустили 5 июня 2024 года, оказалось, что аппарат по-прежнему "сырой".Космические корабли — не такси, просто так нельзя пересесть из одного в другой. Для каждого полета космонавтам и астронавтам создают индивидуальные скафандры и "кресла" — ложементы. Поэтому, как правило, участники миссий на МКС возвращаются на том же, на чем и прилетели. Российским космонавтам, чей "Союз" получил повреждения из-за микрометеорита, пришлось переносить свои ложементы в новый аналогичный корабль. Однако Уилмор и Уильямс не смогут повторить трюк: другого "Старлайнера" просто не существует.Решили, что застрявшие астронавты вернутся домой на корабле от SpaceX. Из-за этого пришлось вносить изменения в запланированную миссию. Экипаж из четырех человек должен был отправиться на МКС в конце сентября. Вместо этого на нем полетят двое: американец Ник Хейг и россиянин Александр Горбунов (соглашение НАСА с "Роскосмосом" предусматривает обмен — в экипаж "Союза" обязательно входит один астронавт, а на "Дракон" берут космонавта). Командировка еще двух членов команды — Стефани Уилсон и Зены Кардман — откладывается на неопределенный срок. Они освободили ложементы для Уилмора и Уильямс."Проедают наследие"Почему же у компании Илона Маска получилось создать эффективную систему, а усилия конкурентов, несмотря на ресурсы, намного превышающие возможности SpaceX, завершились провалом? Дело в том, что аэрокосмическая отрасль США не первое десятилетие пребывает в глубоком кризисе.Широко известно, что 1990-е нанесли серьезный урон российской космонавтике. "Роскосмос" часто обвиняли в том, что он "проедает советское наследие". Однако и у американских партнеров ситуация ненамного лучше — с поправкой на более широкие финансовые возможности. Страна, которая 60 лет назад запустила человека на Луну, практически разучилась делать эффективную космическую технику.Поэтому Илону Маску, который, разбогатев на интернет-банкинге, всерьез задумал отправить миссию на Марс, пришлось создавать космическую отрасль буквально заново. Изучив предложения на рынке в начале 2000-х, он выяснил, что ракеты-носители стоят значительно дороже, нежели материалы, из которых они изготовлены. Такую разницу в цене он назвал "индексом идиота", пишет биограф предпринимателя Уолтер Айзексон.В аэрокосмической отрасли, привыкшей осваивать бездонный американский госбюджет, такой показатель был чрезвычайно высок: устройства могли стоить в десятки раз дороже, чем их аналоги, используемые в других сферах."Поставщик потребовал 120 тысяч долларов за привод, поворачивающий сопло двигателей второй ступени. Маск заявил, что он, по сути, не сложнее механизма для дистанционного открывания гаражных дверей, и велел одному из инженеров изготовить его за пять тысяч", — рассказывает Айзексон. В результате абсолютное большинство компонентов для ракет компания SpaceX сегодня производит самостоятельно.Судя по всему, повторить успех Маска "Боингу" не позволяет само устройство корпорации. Это слишком неповоротливая структура с чрезмерно раздутым штатом. Айзексон пишет: над созданием первой ракеты от SpaceX — Falcon 1 — работали всего 500 человек, тогда как департамент Boeing, выполняющий сопоставимые задачи, насчитывает 50 тысяч сотрудников.Неудача в космосе продолжает серию репутационных ударов по Boeing. После очередного громкого авиаинцидента, когда у самолета 737 MAX 9 прямо в полете отвалилась дверь, стало известно о серьезных нарушениях на производстве. По словам бывших рабочих, особенности сборки самолетов могут обернуться новыми катастрофами.Скандал достиг пика, когда главного информатора по делу против авиаконцерна нашли мертвым. Разумеется, нет никаких доказательств, что компания пыталась таким образом замести следы. Но очевидно, что руководство аэрокосмического гиганта предпочитает замалчивать проблему, а не вносить изменения в культуру производства. Это действительно ставит под угрозу человеческие жизни — пассажиров, сотрудников, а теперь и астронавтов.

https://ria.ru/20240224/mozg-1929024761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, илон маск, ник хейг, spacex, наса, роскосмос