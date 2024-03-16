https://ria.ru/20240316/avia-1933262268.html

Разваливаются в полете. О чем не успел рассказать свидетель по делу Boeing

Разваливаются в полете. О чем не успел рассказать свидетель по делу Boeing - РИА Новости, 16.03.2024

Разваливаются в полете. О чем не успел рассказать свидетель по делу Boeing

Инциденты с самолетами участились, на производстве серьезные нарушения — у Boeing снова большие проблемы. На этом фоне при загадочных обстоятельствах погибает... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:04

airbus

faa

boeing 787

airbus a320

boeing 737

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Инциденты с самолетами участились, на производстве серьезные нарушения — у Boeing снова большие проблемы. На этом фоне при загадочных обстоятельствах погибает один из главных информаторов по делу против компании. О том, что происходит на заводах авиаконцерна, — в материале РИА Новости."Невозможно поверить"Джона Барнетта обнаружили в автомобиле, припаркованном у отеля Holiday Inn в Норт-Чарльтоне, Южная Каролина. Причина смерти — огнестрельное ранение. В руке погибший держал пистолет.В тот день, 9 марта, бывший менеджер по качеству, отработавший в Boeing без малого 30 лет, должен был дать показания по делу о нарушениях при производстве пассажирских самолетов. Однако адвокаты не смогли с ним связаться и забили тревогу. Тело нашли сотрудники отеля, в котором он остановился.По словам близких, в последнее время у Барнетта было приподнятое настроение: "С нетерпением ждал своего часа в суде и надеялся, что это заставит авиастроительную компанию измениться"."Мы не видели никаких признаков того, что он хочет покончить с собой, — подтверждают адвокаты информатора Роберт Туркевитц и Брайан Ноулз. — Невозможно поверить в то, что произошло".Юристы охарактеризовали покойного как "храброго, честного человека высочайшей порядочности". Пресс-служба компании также поспешила выразить соболезнования семье и друзьям погибшего, несмотря на то что в последние годы Барнетт стал символом борьбы с грубейшими нарушениями на заводах и ложью руководства корпорации.Катастрофа для экономикиГлубокие системные проблемы Boeing стали очевидны после двух крупных катастроф. В октябре 2018 года новый самолет 737 MAX 8, летевший из Джакарты, упал в Яванское море. Погибли 189 человек. Спустя несколько месяцев, в марте 2019-го, такой же лайнер по схожему сценарию разбился в Эфиопии — 157 жертв.В ходе расследования выяснилось: к трагедии привела отчаянная попытка Boeing угнаться за конкурентами. На мировом рынке больших самолетов сложилась дуополия. Долгое время американская компания имела преимущество перед европейским консорциумом Airbus. Однако в какой-то момент начала проигрывать.В 2010 году Airbus представил новинку — более экономичный и экологичный лайнер A320neo с улучшенными двигателями. В ответ Boeing в очередной раз модернизировал классику — самолет 737-й серии.Особенностями планера, разработанного еще в 60-х, были сравнительно короткие стойки шасси и небольшое расстояние от крыла до земли. Новые моторы туда не помещались, так что инженерам пришлось вынести их за кромку крыла. Это повлияло на управляемость — у самолета возникла тенденция излишне задирать нос, что грозило сваливанием в плоский штопор.Чтобы компенсировать недостаток, на "максы" установили специальную программу — "Улучшение характеристик системы маневрирования", Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Она принудительно опускала нос в случае, когда он опасно задирался. Правда, требовалось переучивать экипажи — а это лишние время и деньги. Поэтому в Boeing "забыли" рассказать о нововведении авиакомпаниям и экипажам.Когда наконец пилотов ознакомили с инструкцией к новой программе, выяснилось, что она написана по меньшей мере неидеально. По мнению экспертов, именно это могло привести к авиакатастрофе в Эфиопии. Кроме того, есть вероятность, что сама MCAS работала ненадежно, поскольку полагалась всего на один датчик угла атаки из двух.В результате самолеты 737 MAX надолго "приземлились", а перевозчики массово отменяли контракты. Airbus впервые вышел вперед по количеству заказов и поставленных самолетов — и с тех пор прочно удерживает звание крупнейшего авиастроителя в мире.Это ударило по всей экономике США. Доход компании исчислялся сотней миллиардов долларов, в отрасли, связанной с Boeing, работало более миллиона человек. По оценкам экспертов, из-за скандала с авиаконцерном Штаты в 2019-м недобрали один процент роста ВВП."Достали из мусорки"Но проблемы с MCAS — вершина айсберга. Выяснилось, что американский регулирующий орган — Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) — фактически делегировало контроль качества на производстве Boeing… самому Boeing. По выражению сенатора Ричарда Блументаля, "лису поставили руководить курятником".Тем временем расследование The New York Times выявило, что в авиаконцерне "зачастую ценят скорость выше качества".Рабочие завода в Норт-Чарльстоне, где строят широкофюзеляжный 787 Dreamliner, пожаловались журналистам, что в отсеках лайнеров остается мусор, который может привести к поломкам при эксплуатации. Кроме того, на производстве используют заведомо дефектные детали. При этом руководство предприятия скрывает недочеты, а на сотрудников, которые жалуются на нарушения, оказывает давление.Один из героев материала — Джон Барнетт, вышедший в 2017 году на пенсию. Он сообщил изданию, что на лайнеры устанавливали детали, которые буквально доставали из мусорного бака."Ни один самолет завода в Норт-Чарльстоне, не мой взгляд, не безопасен", — заявил бывший менеджер по качеству.Возможно, мы никогда не узнаем, почему жизнь Барнетта трагически оборвалась. Но и авиапроизводитель вряд ли сумеет вернуть к себе доверие — ведь проблемы Boeing никуда не исчезли.Забыли болтПятого января 2024-го у самолета 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в полете отвалилась дверь. К счастью, борт не успел набрать высоту и трагедии удалось избежать. Выяснилось, что сотрудники сборочного производства забыли закрепить ее болтами.Происшествия следовали одно за другим. У лайнера 777 при взлете из Сан-Франциско 7 марта колесо шасси оторвалось и упало на припаркованные автомобили.А 11 марта Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся из Сиднея в Окленд, резко потерял высоту. Пилот признался, что на время потерял контроль над самолетом: "Все датчики просто погасли"."Я проснулся и увидел людей на потолке, — вспоминает один из пассажиров. — Они как будто к нему приклеились, а потом упали на пол".Всего за неделю произошло пять различных инцидентов с самолетами Boeing новейших модификаций."Я не разочарован, я зол"После инцидента с рейсом Alaska Airlines FAA устроила шестинедельную проверку производства Boeing 737 MAX. Компания провалила 33 из 89 тестов. В частности, выяснилось, что герметичность самолетов сотрудники проверяли с помощью ключ-карты из отеля, а в качестве смазки использовали обычное жидкое мыло."Я более чем расстроен и разочарован. Я зол, — заявил генеральный директор Alaska Airlines Бен Миникучи. — Мой вопрос к Boeing: что собираются сделать, чтобы улучшить внутренние программы качества?"На этом фоне некоторые авиакомпании решили полностью перейти на Airbus. Всего по состоянию на конец 2023-го в эксплуатации было чуть более десяти тысяч самолетов Boeing и более 13 тысяч — Airbus. Вероятно, в ближайшем будущем пропорция изменится в пользу европейцев. Однако, как отмечают эксперты, полностью отказаться от Boeing мировая авиаотрасль не сможет — в условиях дуополии выбор невелик.

https://ria.ru/20231112/avia-1908698133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

airbus, faa, boeing 787, airbus a320, boeing 737