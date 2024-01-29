https://ria.ru/20240129/samolet-1924250780.html

СМИ назвали возможную причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines

СМИ назвали возможную причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ назвали возможную причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines

Дверь, выпавшая из самолета компании Alaska Airlines во время полетав начале января, вероятнее всего, вообще не была закреплена болтами, сообщает газета Wall... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T23:53

2024-01-29T23:53

2024-01-29T23:53

в мире

сша

малайзия

уичито

boeing 737

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920246532_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_842e489d93c944fef38a95891fa4ae72.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дверь, выпавшая из самолета компании Alaska Airlines во время полетав начале января, вероятнее всего, вообще не была закреплена болтами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Пятого января самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Источники в корпорации Boeing и в отрасли полагают, что сотрудники сборочного производства не вернули болты на место, когда переустанавливали аварийную дверь 737 MAX 9. Поставщик Spirit AeroSystems доставил фюзеляж самолета на завод Boeing с установленной аварийной дверью. Сама дверца была изготовлена на заводе Spirit в Малайзии, а фюзеляж в городе Уичито в штате Канзас. Компания сняла дверь после того, как фюзеляж самолета прибыл на завод в городе Рентон, штат Вашингтон, для окончательной сборки. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) провел металловедческий анализ оторвавшейся двери, но еще не опубликовал результаты. Лабораторные тесты могут показать, были ли болты на месте или их не было вообще. Новые данные расследования NTSB ожидаются уже на этой неделе. После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.

https://ria.ru/20240108/samolet-1920128296.html

сша

малайзия

уичито

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, малайзия, уичито, boeing 737