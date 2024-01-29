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СМИ назвали возможную причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines - РИА Новости, 29.01.2024
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23:53 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/samolet-1924250780.html
СМИ назвали возможную причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines
СМИ назвали возможную причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ назвали возможную причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines
Дверь, выпавшая из самолета компании Alaska Airlines во время полетав начале января, вероятнее всего, вообще не была закреплена болтами, сообщает газета Wall... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:53
2024-01-29T23:53
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дверь, выпавшая из самолета компании Alaska Airlines во время полетав начале января, вероятнее всего, вообще не была закреплена болтами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Пятого января самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Источники в корпорации Boeing и в отрасли полагают, что сотрудники сборочного производства не вернули болты на место, когда переустанавливали аварийную дверь 737 MAX 9. Поставщик Spirit AeroSystems доставил фюзеляж самолета на завод Boeing с установленной аварийной дверью. Сама дверца была изготовлена на заводе Spirit в Малайзии, а фюзеляж в городе Уичито в штате Канзас. Компания сняла дверь после того, как фюзеляж самолета прибыл на завод в городе Рентон, штат Вашингтон, для окончательной сборки. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) провел металловедческий анализ оторвавшейся двери, но еще не опубликовал результаты. Лабораторные тесты могут показать, были ли болты на месте или их не было вообще. Новые данные расследования NTSB ожидаются уже на этой неделе. После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
https://ria.ru/20240108/samolet-1920128296.html
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в мире, сша, малайзия, уичито, boeing 737
В мире, США, Малайзия, Уичито, Boeing 737
СМИ назвали возможную причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines

WSJ: дверь самолета Alaska Airlines, возможно, вообще не была закреплена болтами

© AP PhotoПоврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
Поврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo
Поврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дверь, выпавшая из самолета компании Alaska Airlines во время полетав начале января, вероятнее всего, вообще не была закреплена болтами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Пятого января самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.
Источники в корпорации Boeing и в отрасли полагают, что сотрудники сборочного производства не вернули болты на место, когда переустанавливали аварийную дверь 737 MAX 9.
Поставщик Spirit AeroSystems доставил фюзеляж самолета на завод Boeing с установленной аварийной дверью. Сама дверца была изготовлена на заводе Spirit в Малайзии, а фюзеляж в городе Уичито в штате Канзас. Компания сняла дверь после того, как фюзеляж самолета прибыл на завод в городе Рентон, штат Вашингтон, для окончательной сборки.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) провел металловедческий анализ оторвавшейся двери, но еще не опубликовал результаты. Лабораторные тесты могут показать, были ли болты на месте или их не было вообще. Новые данные расследования NTSB ожидаются уже на этой неделе.
Пассажиры в салоне поврежденного самолета Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Житель Портленда нашел на заднем дворе оторвавшуюся в полете дверцу Boeing
8 января, 10:22
После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
 
В миреСШАМалайзияУичитоBoeing 737
 
 
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