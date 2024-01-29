СМИ назвали возможную причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines
WSJ: дверь самолета Alaska Airlines, возможно, вообще не была закреплена болтами
© AP PhotoПоврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
© AP Photo
Поврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дверь, выпавшая из самолета компании Alaska Airlines во время полетав начале января, вероятнее всего, вообще не была закреплена болтами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Источники в корпорации Boeing и в отрасли полагают, что сотрудники сборочного производства не вернули болты на место, когда переустанавливали аварийную дверь 737 MAX 9.
Поставщик Spirit AeroSystems доставил фюзеляж самолета на завод Boeing с установленной аварийной дверью. Сама дверца была изготовлена на заводе Spirit в Малайзии, а фюзеляж в городе Уичито в штате Канзас. Компания сняла дверь после того, как фюзеляж самолета прибыл на завод в городе Рентон, штат Вашингтон, для окончательной сборки.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) провел металловедческий анализ оторвавшейся двери, но еще не опубликовал результаты. Лабораторные тесты могут показать, были ли болты на месте или их не было вообще. Новые данные расследования NTSB ожидаются уже на этой неделе.
После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.