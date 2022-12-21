В "Роскосмосе" назвали возможного "виновника" аварии на "Союзе МС-22"
Борисов: радиатор на "Союзе МС-22" мог повредить микрометеорит или космический мусор
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Радиатор корабля "Союз МС-22", по предварительному заключению комиссии, мог повредить микрометеорит или космический мусор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости - либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, могло повредить радиатор, что и привело к утечке охлаждающей жидкости", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.
Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.
Как ранее сообщил Борисов, резервный "Союз МС-23" будет готов к полету к 19 февраля. Однако руководитель госкорпорации все же выразил надежду, что такие меры не понадобятся, и полет будет завершен штатно.
Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Фрэнком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
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