https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html

В "Роскосмосе" назвали возможного "виновника" аварии на "Союзе МС-22"

В "Роскосмосе" назвали возможного "виновника" аварии на "Союзе МС-22" - РИА Новости, 21.12.2022

В "Роскосмосе" назвали возможного "виновника" аварии на "Союзе МС-22"

Радиатор корабля "Союз МС-22", по предварительному заключению комиссии, мог повредить микрометеорит или космический мусор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:52

2022-12-21T10:52

2022-12-21T10:52

космос

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юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Радиатор корабля "Союз МС-22", по предварительному заключению комиссии, мог повредить микрометеорит или космический мусор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости - либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, могло повредить радиатор, что и привело к утечке охлаждающей жидкости", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.Как ранее сообщил Борисов, резервный "Союз МС-23" будет готов к полету к 19 февраля. Однако руководитель госкорпорации все же выразил надежду, что такие меры не понадобятся, и полет будет завершен штатно.Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Фрэнком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.

https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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