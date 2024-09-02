https://ria.ru/20240902/starliner-1969948380.html

Застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать странные звуки

Застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать странные звуки - РИА Новости, 02.09.2024

Застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать странные звуки

Застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner начал издавать странные звуки, сообщает издание Ars Technica со ссылкой на запись РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:03

2024-09-02T12:03

2024-09-02T12:03

наука

хьюстон

земля

мичиган

барри уилмор

наса

центр управления полетами

космос - риа наука

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner начал издавать странные звуки, сообщает издание Ars Technica со ссылкой на запись разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами в Хьюстоне. Ранее космическое агентство НАСА сообщало, что операцию по возвращению космического корабля Boeing Starliner без экипажа с МКС на Землю планируется начать 6 сентября. "У меня вопрос по поводу Starliner. Через динамик идет странный звук... Не знаю, что его издает", - говорит Уилмор на записи, обращаясь к диспетчеру. Астронавт предположил, что непонятный звук может быть вызван какой-либо неполадкой в соединении корабля с МКС. Затем Уилмор просит диспетчеров послушать звук и подносит микрофон к его источнику. "Да... мы услышали. Такой пульсирующий звук, почти как гидролокатор", - отвечает диспетчер ЦУП на записи, пообещав выяснить, что может вызывать подобный звук. Издание сообщило, что разговор астронавта с ЦУП был перехвачен метеорологом Робом Дейлом из американского штата Мичиган, который выложил запись разговора в интернет. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию будет продолжаться около недели, но из-за выявленных в ходе стыковки со станцией проблем корабль и его экипаж всё еще остаются на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки в двигателе корабля и выявленную на нем утечку гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом.

https://ria.ru/20240824/mks-1968282442.html

https://ria.ru/20240826/reaktsiya-1968495858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хьюстон, земля, мичиган, барри уилмор, наса, центр управления полетами, космос - риа наука