https://ria.ru/20250117/mvf-1994245314.html

МВФ улучшил прогноз роста российской экономики

МВФ улучшил прогноз роста российской экономики - РИА Новости, 17.01.2025

МВФ улучшил прогноз роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания российского экономического роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:29:00+03:00

2025-01-17T17:29:00+03:00

2025-01-17T21:50:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138446/74/1384467477_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7982bb1e5a4fb1b037addad4f60054da.jpg

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания российского экономического роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из опубликованного отчета организации. Согласно представленным табличным значениям, ВВП по итогам 2024 года вырос на 3,8%, что на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза организации. В текущем году, по оценкам фонда, российская экономика вырастет на 1,4%, что на 0,1 процентного пункта выше прошлого прогноза МВФ. На 2026 год фонд сохранил свой прежний прогноз на уровне 1,2%. Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на вопрос РИА Новости ответил, что это решение вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее. "Пересмотр в значительной степени обусловлен тем, что мы получили несколько более сильные данные, чем ожидалось. Это заставило нас скорректировать нашу общую оценку за 2024-2025 годы в сторону повышения", — пояснил он. В декабре директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявляла, что фонд в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики. По ее словам, отмечается сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения. Она добавила, что поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции". Президент Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России — 3,5-4%. В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России — 0,5-1,5%.

https://ria.ru/20241219/mvf-1990257355.html

https://ria.ru/20250117/mvf-1994301739.html

https://ria.ru/20241022/ekonomika-1979364776.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)