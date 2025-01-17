https://ria.ru/20250117/mvf-1994245314.html
МВФ улучшил прогноз роста российской экономики
МВФ улучшил прогноз роста российской экономики - РИА Новости, 17.01.2025
МВФ улучшил прогноз роста российской экономики
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания российского экономического роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:29:00+03:00
2025-01-17T17:29:00+03:00
2025-01-17T21:50:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания российского экономического роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из опубликованного отчета организации. Согласно представленным табличным значениям, ВВП по итогам 2024 года вырос на 3,8%, что на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза организации. В текущем году, по оценкам фонда, российская экономика вырастет на 1,4%, что на 0,1 процентного пункта выше прошлого прогноза МВФ. На 2026 год фонд сохранил свой прежний прогноз на уровне 1,2%. Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на вопрос РИА Новости ответил, что это решение вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее. "Пересмотр в значительной степени обусловлен тем, что мы получили несколько более сильные данные, чем ожидалось. Это заставило нас скорректировать нашу общую оценку за 2024-2025 годы в сторону повышения", — пояснил он. В декабре директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявляла, что фонд в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики. По ее словам, отмечается сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения. Она добавила, что поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции". Президент Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России — 3,5-4%. В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России — 0,5-1,5%.
https://ria.ru/20241219/mvf-1990257355.html
https://ria.ru/20250117/mvf-1994301739.html
https://ria.ru/20241022/ekonomika-1979364776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МВФ улучшил прогноз роста российской экономики
МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 1,4 процента
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания российского экономического роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из опубликованного отчета организации.
Согласно представленным табличным значениям, ВВП по итогам 2024 года вырос на 3,8%, что на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза организации.
В текущем году, по оценкам фонда, российская экономика вырастет на 1,4%, что на 0,1 процентного пункта выше прошлого прогноза МВФ
.
На 2026 год фонд сохранил свой прежний прогноз на уровне 1,2%.
Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на вопрос РИА Новости ответил, что это решение вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее.
"Пересмотр в значительной степени обусловлен тем, что мы получили несколько более сильные данные, чем ожидалось. Это заставило нас скорректировать нашу общую оценку за 2024-2025 годы в сторону повышения", — пояснил он.
В декабре директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявляла, что фонд в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики. По ее словам, отмечается сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения. Она добавила, что поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции".
Президент Владимир Путин
в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития
, темпы роста составят 3,9%, а Банка России — 3,5-4%.
В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России — 0,5-1,5%.