Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева
Мужчина оштрафован на 4 млн руб за глумление над подвигами Матросова и Маресьева
Статуя Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области оштрафован судом на 4 миллиона рублей за глумление над подвигами Матросова и Маресьева, сообщает УФСБ региона.
Управление ФСБ России по Нижегородской области совместно с региональным управлением МВД установили, что мужчина в интернете совершил публичные акты неуважения и глумления в отношении подвигов участников Великой Отечественной войны – героев СССР Матросова Александра Матвеевича и Маресьева Алексея Петровича. Было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", сообщили в ведомстве.
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"Нижегородским областным судом нижегородцу назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сетях общего пользования сроком на три года", - говорится в сообщении.
Красноармеец Александр Матросов в феврале 1943 года закрыл своим телом амбразуру дзота, чтобы спасти товарищей, идущих в атаку. Посмертно он получил звание Героя Советского Союза.
Военный летчик Алексей Маресьев, самолет которого в апреле 1942 года был подбит в воздушном бою и упал в лес в тылу врага, 18 суток сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта. Летчику ампутировали голени обеих ног, но Маресьев освоил протезы, вновь научился управлять самолетом и вернулся на фронт в истребительный авиационный полк. Подвиг Маресьева описан в книге Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" (1946).