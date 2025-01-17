https://ria.ru/20250117/shtraf-1994287981.html

Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева

Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева - РИА Новости, 17.01.2025

Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева

Житель Нижегородской области оштрафован судом на 4 миллиона рублей за глумление над подвигами Матросова и Маресьева, сообщает УФСБ региона. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:14:00+03:00

2025-01-17T20:14:00+03:00

2025-01-17T20:14:00+03:00

нижегородская область

россия

ссср

алексей маресьев

александр матросов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нижегородский областной суд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области оштрафован судом на 4 миллиона рублей за глумление над подвигами Матросова и Маресьева, сообщает УФСБ региона. Управление ФСБ России по Нижегородской области совместно с региональным управлением МВД установили, что мужчина в интернете совершил публичные акты неуважения и глумления в отношении подвигов участников Великой Отечественной войны – героев СССР Матросова Александра Матвеевича и Маресьева Алексея Петровича. Было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", сообщили в ведомстве. "Нижегородским областным судом нижегородцу назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сетях общего пользования сроком на три года", - говорится в сообщении. Красноармеец Александр Матросов в феврале 1943 года закрыл своим телом амбразуру дзота, чтобы спасти товарищей, идущих в атаку. Посмертно он получил звание Героя Советского Союза. Военный летчик Алексей Маресьев, самолет которого в апреле 1942 года был подбит в воздушном бою и упал в лес в тылу врага, 18 суток сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта. Летчику ампутировали голени обеих ног, но Маресьев освоил протезы, вновь научился управлять самолетом и вернулся на фронт в истребительный авиационный полк. Подвиг Маресьева описан в книге Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" (1946).

https://ria.ru/20250116/mash-1993990164.html

https://ria.ru/20250110/tatu-1993119028.html

нижегородская область

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, россия, ссср, алексей маресьев, александр матросов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нижегородский областной суд