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Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева - РИА Новости, 17.01.2025
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20:14 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/shtraf-1994287981.html
Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева
Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева - РИА Новости, 17.01.2025
Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева
Житель Нижегородской области оштрафован судом на 4 миллиона рублей за глумление над подвигами Матросова и Маресьева, сообщает УФСБ региона. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:14:00+03:00
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нижегородская область
россия
ссср
алексей маресьев
александр матросов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нижегородский областной суд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области оштрафован судом на 4 миллиона рублей за глумление над подвигами Матросова и Маресьева, сообщает УФСБ региона. Управление ФСБ России по Нижегородской области совместно с региональным управлением МВД установили, что мужчина в интернете совершил публичные акты неуважения и глумления в отношении подвигов участников Великой Отечественной войны – героев СССР Матросова Александра Матвеевича и Маресьева Алексея Петровича. Было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", сообщили в ведомстве. "Нижегородским областным судом нижегородцу назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сетях общего пользования сроком на три года", - говорится в сообщении. Красноармеец Александр Матросов в феврале 1943 года закрыл своим телом амбразуру дзота, чтобы спасти товарищей, идущих в атаку. Посмертно он получил звание Героя Советского Союза. Военный летчик Алексей Маресьев, самолет которого в апреле 1942 года был подбит в воздушном бою и упал в лес в тылу врага, 18 суток сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта. Летчику ампутировали голени обеих ног, но Маресьев освоил протезы, вновь научился управлять самолетом и вернулся на фронт в истребительный авиационный полк. Подвиг Маресьева описан в книге Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" (1946).
https://ria.ru/20250116/mash-1993990164.html
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нижегородская область
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нижегородская область, россия, ссср, алексей маресьев, александр матросов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нижегородский областной суд
Нижегородская область, Россия, СССР, Алексей Маресьев, Александр Матросов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Нижегородский областной суд
Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева

Мужчина оштрафован на 4 млн руб за глумление над подвигами Матросова и Маресьева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области оштрафован судом на 4 миллиона рублей за глумление над подвигами Матросова и Маресьева, сообщает УФСБ региона.
Управление ФСБ России по Нижегородской области совместно с региональным управлением МВД установили, что мужчина в интернете совершил публичные акты неуважения и глумления в отношении подвигов участников Великой Отечественной войны – героев СССР Матросова Александра Матвеевича и Маресьева Алексея Петровича. Было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", сообщили в ведомстве.
Яна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ рассказали о москвичке, кричавшей о ненависти к русским
16 января, 13:14
«
"Нижегородским областным судом нижегородцу назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сетях общего пользования сроком на три года", - говорится в сообщении.
Красноармеец Александр Матросов в феврале 1943 года закрыл своим телом амбразуру дзота, чтобы спасти товарищей, идущих в атаку. Посмертно он получил звание Героя Советского Союза.
Военный летчик Алексей Маресьев, самолет которого в апреле 1942 года был подбит в воздушном бою и упал в лес в тылу врага, 18 суток сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта. Летчику ампутировали голени обеих ног, но Маресьев освоил протезы, вновь научился управлять самолетом и вернулся на фронт в истребительный авиационный полк. Подвиг Маресьева описан в книге Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" (1946).
Задержание - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию нацистских татуировок
10 января, 14:28
 
Нижегородская областьРоссияСССРАлексей МаресьевАлександр МатросовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Нижегородский областной суд
 
 
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