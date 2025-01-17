Рейтинг@Mail.ru
Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/samolet-1994219344.html
Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик
Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик - РИА Новости, 17.01.2025
Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик
Самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:33:00+03:00
2025-01-17T15:33:00+03:00
в мире
балтийское море
бретань
швеция
вмс франции
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994218095_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6551cb9b598888f56460e62ffd1aa9b1.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на французских военных. По их данным, самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани, на его борту находился журналист агентства. Самолет провел около пяти часов у побережья Швеции и стран Балтии, в основном, "наблюдая за судами". "Самолет, выполнявший наблюдательный полет… стал жертвой "попытки глушения" и "обозначения" радиолокационной станции управления огнем", - сообщает агентство со ссылкой на заявление представителей французской армии. Представитель французского генштаба полковник Гийом Верне выразил мнение, что факт "подсветки" радаром самолетов, действующих в международных водах, является "агрессивным" действием. Военные и политики западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес действий России в отношении их боевых самолетов в международном воздушном пространстве, в том числе над Балтикой и Черным морем, впоследствии же выяснялось, что ситуации были спровоцированы агрессивным поведением самих западных военных. В Москве не раз отмечали, что самолеты стран НАТО напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания киевскому режиму.
https://ria.ru/20240316/samolet-1933474443.html
балтийское море
бретань
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994218095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d2f8b1dc2e6fd0ae6d2193e9532ef5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балтийское море, бретань, швеция, вмс франции, нато, вооруженные силы украины
В мире, Балтийское море, Бретань, Швеция, ВМС Франции, НАТО, Вооруженные силы Украины
Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик

Французские военные считают агрессивным наведение ПВО РФ на самолет-разведчик

CC BY-SA 2.0 / SEBASTIEN MORTIER / ATLANTIQUE.2 20 11 03 15 TLSСамолет морской разведки Atlantique 2
Самолет морской разведки Atlantique 2 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
CC BY-SA 2.0 / SEBASTIEN MORTIER / ATLANTIQUE.2 20 11 03 15 TLS
Самолет морской разведки Atlantique 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на французских военных.
По их данным, самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани, на его борту находился журналист агентства. Самолет провел около пяти часов у побережья Швеции и стран Балтии, в основном, "наблюдая за судами".
"Самолет, выполнявший наблюдательный полет… стал жертвой "попытки глушения" и "обозначения" радиолокационной станции управления огнем", - сообщает агентство со ссылкой на заявление представителей французской армии.
Представитель французского генштаба полковник Гийом Верне выразил мнение, что факт "подсветки" радаром самолетов, действующих в международных водах, является "агрессивным" действием.
Военные и политики западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес действий России в отношении их боевых самолетов в международном воздушном пространстве, в том числе над Балтикой и Черным морем, впоследствии же выяснялось, что ситуации были спровоцированы агрессивным поведением самих западных военных. В Москве не раз отмечали, что самолеты стран НАТО напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания киевскому режиму.
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
СМИ: самолет с главой МО Британии, "заглушенный Россией", не был защищен
16 марта 2024, 13:10
 
В миреБалтийское мореБретаньШвецияВМС ФранцииНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала