https://ria.ru/20250117/samolet-1994219344.html

Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик

Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик - РИА Новости, 17.01.2025

Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик

Самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:33:00+03:00

2025-01-17T15:33:00+03:00

2025-01-17T15:33:00+03:00

в мире

балтийское море

бретань

швеция

вмс франции

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994218095_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6551cb9b598888f56460e62ffd1aa9b1.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на французских военных. По их данным, самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани, на его борту находился журналист агентства. Самолет провел около пяти часов у побережья Швеции и стран Балтии, в основном, "наблюдая за судами". "Самолет, выполнявший наблюдательный полет… стал жертвой "попытки глушения" и "обозначения" радиолокационной станции управления огнем", - сообщает агентство со ссылкой на заявление представителей французской армии. Представитель французского генштаба полковник Гийом Верне выразил мнение, что факт "подсветки" радаром самолетов, действующих в международных водах, является "агрессивным" действием. Военные и политики западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес действий России в отношении их боевых самолетов в международном воздушном пространстве, в том числе над Балтикой и Черным морем, впоследствии же выяснялось, что ситуации были спровоцированы агрессивным поведением самих западных военных. В Москве не раз отмечали, что самолеты стран НАТО напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания киевскому режиму.

https://ria.ru/20240316/samolet-1933474443.html

балтийское море

бретань

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, балтийское море, бретань, швеция, вмс франции, нато, вооруженные силы украины