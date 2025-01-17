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Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик
Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик - РИА Новости, 17.01.2025
Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик
Самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:33:00+03:00
2025-01-17T15:33:00+03:00
2025-01-17T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на французских военных. По их данным, самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани, на его борту находился журналист агентства. Самолет провел около пяти часов у побережья Швеции и стран Балтии, в основном, "наблюдая за судами". "Самолет, выполнявший наблюдательный полет… стал жертвой "попытки глушения" и "обозначения" радиолокационной станции управления огнем", - сообщает агентство со ссылкой на заявление представителей французской армии. Представитель французского генштаба полковник Гийом Верне выразил мнение, что факт "подсветки" радаром самолетов, действующих в международных водах, является "агрессивным" действием. Военные и политики западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес действий России в отношении их боевых самолетов в международном воздушном пространстве, в том числе над Балтикой и Черным морем, впоследствии же выяснялось, что ситуации были спровоцированы агрессивным поведением самих западных военных. В Москве не раз отмечали, что самолеты стран НАТО напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания киевскому режиму.
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в мире, балтийское море, бретань, швеция, вмс франции, нато, вооруженные силы украины
В мире, Балтийское море, Бретань, Швеция, ВМС Франции, НАТО, Вооруженные силы Украины
Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик
Французские военные считают агрессивным наведение ПВО РФ на самолет-разведчик