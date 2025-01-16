"Ударили по больному". Россия подсчитывает убытки
Экономист Хачатурян: рост несырьевого экспорта позволит укрепить рубль
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПлатформы для железнодорожных контейнеров в порту Янло в Ухане
Платформы для железнодорожных контейнеров в порту Янло в Ухане
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Экспортные доходы снижаются из-за низкого спроса и падения цен. Отрицательную динамику показали прежде всего природные ресурсы, сильнее всего просел уголь. Однако некоторые товары, к примеру удобрения, подорожали. В целом сырьевой индекс в 2024 году снизился на два процента. Как это скажется на курсе рубля и что ждет экономику в 2025-м — в материале РИА Новости.
Простой подсчет
По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, уголь за год потерял 19%. В 2025-м восстановление не предвидится из-за рекордных запасов в Китае.
© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк
Примерно так же — с нефтью и нефтепродуктами. Однако дисконты по Urals и ESPO сократились на два доллара за баррель. ESPO вернул себе премию к сорту Dubai, которую отменили в 2022 году.
У подсолнечного масла — плюс 42,5%. Прибавка и у удобрений: по причине отсутствия поставок из Китая и перебоев в производстве у крупных экспортеров карбамид подорожал на 20%. Кроме того, из-за дефицита цены на СПГ увеличились на шесть процентов.
Никакой трагедии
Обстановка на мировых рынках непростая, указывают экономисты. Особых перспектив у сырьевого индекса нет, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. "Все завязано на потреблении, а темп его роста невысокий, особенно на Западе. При низком спросе говорить о повышении цен на сырьевую продукцию не приходится", — объясняет он.
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Доцент кафедры операционного и отраслевого менеджмента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при правительстве России Павел Трифонов отмечает значительное ослабление экономической активности в развитых странах. "Хороший пример — Германия. Усиление геополитической напряженности приводит к нарушениям поставок на глобальном рынке и снижает экспортный потенциал ЕС. Американцам же мешают внутриполитические коллизии на фоне стихийных бедствий", — рассуждает он.
С другой стороны, Китаю и Индии требуется все больше ресурсов. Кроме того, прогноз по товарам, обеспечивающим развитие информационных технологий и научно-технический прогресс в целом, довольно оптимистичный, уточняет Беляев.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУгольный терминал компании "Дальтрансуголь" в порту Ванино Хабаровского края
Угольный терминал компании "Дальтрансуголь" в порту Ванино Хабаровского края
И все же при отсутствии резких положительных изменений в экономике Китая и Индии сырьевой индекс продолжит колебаться в пределах текущих значений (плюс-минус один-два процента), добавляет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
При чем тут рубль
Из-за колебаний цен на сырье национальная валюта за год ослабела на 12%, указывает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко. Временной лаг тут — два-три месяца. "К примеру, сырьевой индекс ЦЦИ в сентябре был на минимуме с января. Рубль просел в ноябре-декабре", — говорит она.
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Потом индекс поднялся, но ввели очередные санкции. "С точки зрения фундаментальных факторов сейчас должно быть 95-97 рублей за доллар", — подчеркивает аналитик.
Беляев же делает акцент на торговом балансе. "Валютный курс — следствие общего состояния и эффективности экономики, и тут у нас не все гладко. Роста ВВП недостаточно для сохранения и укрепления позиций рубля, поэтому ослабление продолжится как минимум в течение полугода", — прогнозирует он. И допускает небольшое отрицательное сальдо внешней торговли. Его нивелируют резервами.
Денежные купюры и монеты России
Недалекое будущее
Дополнительных санкций в ближайшей перспективе эксперты не ждут. "Особых изменений в этом вопросе не предвидится. Новая администрация США не станет торопиться, попытается разобраться в сложившейся ситуации", — предсказывает Хачатурян.
Дональд Трамп нацелен на возрождение экономики США как ведущей технологической державы, а значит, в первую очередь возьмется за перестройку мировой платежной системы. Предугадать, как поведет себя та или иная валюта в подобной ситуации, трудно, добавляет Трифонов.
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Однако большинство аналитиков сходятся на том, что доллар не превысит порог в 110 рублей. Основным поддерживающим фактором для нацвалюты должен выступить несырьевой экспорт, подчеркивает Хачатурян. Стабильное увеличение поставок сельскохозяйственной продукции, а также товаров с высокой добавленной стоимостью позволит рублю к середине года вернуться к показателям 98-101 за доллар и 99-103 — за евро.
Развитие отечественного нефтяного сектора зависит от роста внутреннего потребления углеводородов в промышленном секторе, сельском хозяйстве и обрабатывающих отраслях.