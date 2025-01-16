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"Ударили по больному". Россия подсчитывает убытки - РИА Новости, 16.01.2025
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08:00 16.01.2025 (обновлено: 08:07 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/eksport-1993838321.html
"Ударили по больному". Россия подсчитывает убытки
"Ударили по больному". Россия подсчитывает убытки - РИА Новости, 16.01.2025
"Ударили по больному". Россия подсчитывает убытки
Экспортные доходы снижаются из-за низкого спроса и падения цен. Отрицательную динамику показали прежде всего природные ресурсы, сильнее всего просел уголь... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T08:00:00+03:00
2025-01-16T08:07:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
россия
индия
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евросоюз
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Экспортные доходы снижаются из-за низкого спроса и падения цен. Отрицательную динамику показали прежде всего природные ресурсы, сильнее всего просел уголь. Однако некоторые товары, к примеру удобрения, подорожали. В целом сырьевой индекс в 2024 году снизился на два процента. Как это скажется на курсе рубля и что ждет экономику в 2025-м — в материале РИА Новости.Простой подсчетПо данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, уголь за год потерял 19%. В 2025-м восстановление не предвидится из-за рекордных запасов в Китае.Примерно так же — с нефтью и нефтепродуктами. Однако дисконты по Urals и ESPO сократились на два доллара за баррель. ESPO вернул себе премию к сорту Dubai, которую отменили в 2022 году.У подсолнечного масла — плюс 42,5%. Прибавка и у удобрений: по причине отсутствия поставок из Китая и перебоев в производстве у крупных экспортеров карбамид подорожал на 20%. Кроме того, из-за дефицита цены на СПГ увеличились на шесть процентов.Никакой трагедииОбстановка на мировых рынках непростая, указывают экономисты. Особых перспектив у сырьевого индекса нет, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. "Все завязано на потреблении, а темп его роста невысокий, особенно на Западе. При низком спросе говорить о повышении цен на сырьевую продукцию не приходится", — объясняет он.Доцент кафедры операционного и отраслевого менеджмента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при правительстве России Павел Трифонов отмечает значительное ослабление экономической активности в развитых странах. "Хороший пример — Германия. Усиление геополитической напряженности приводит к нарушениям поставок на глобальном рынке и снижает экспортный потенциал ЕС. Американцам же мешают внутриполитические коллизии на фоне стихийных бедствий", — рассуждает он.С другой стороны, Китаю и Индии требуется все больше ресурсов. Кроме того, прогноз по товарам, обеспечивающим развитие информационных технологий и научно-технический прогресс в целом, довольно оптимистичный, уточняет Беляев.И все же при отсутствии резких положительных изменений в экономике Китая и Индии сырьевой индекс продолжит колебаться в пределах текущих значений (плюс-минус один-два процента), добавляет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.При чем тут рубльИз-за колебаний цен на сырье национальная валюта за год ослабела на 12%, указывает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко. Временной лаг тут — два-три месяца. "К примеру, сырьевой индекс ЦЦИ в сентябре был на минимуме с января. Рубль просел в ноябре-декабре", — говорит она.Потом индекс поднялся, но ввели очередные санкции. "С точки зрения фундаментальных факторов сейчас должно быть 95-97 рублей за доллар", — подчеркивает аналитик.Беляев же делает акцент на торговом балансе. "Валютный курс — следствие общего состояния и эффективности экономики, и тут у нас не все гладко. Роста ВВП недостаточно для сохранения и укрепления позиций рубля, поэтому ослабление продолжится как минимум в течение полугода", — прогнозирует он. И допускает небольшое отрицательное сальдо внешней торговли. Его нивелируют резервами.Недалекое будущееДополнительных санкций в ближайшей перспективе эксперты не ждут. "Особых изменений в этом вопросе не предвидится. Новая администрация США не станет торопиться, попытается разобраться в сложившейся ситуации", — предсказывает Хачатурян.Дональд Трамп нацелен на возрождение экономики США как ведущей технологической державы, а значит, в первую очередь возьмется за перестройку мировой платежной системы. Предугадать, как поведет себя та или иная валюта в подобной ситуации, трудно, добавляет Трифонов.Однако большинство аналитиков сходятся на том, что доллар не превысит порог в 110 рублей. Основным поддерживающим фактором для нацвалюты должен выступить несырьевой экспорт, подчеркивает Хачатурян. Стабильное увеличение поставок сельскохозяйственной продукции, а также товаров с высокой добавленной стоимостью позволит рублю к середине года вернуться к показателям 98-101 за доллар и 99-103 — за евро.Развитие отечественного нефтяного сектора зависит от роста внутреннего потребления углеводородов в промышленном секторе, сельском хозяйстве и обрабатывающих отраслях.
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экономика, цены на нефть, китай, россия, индия, дональд трамп, газпромбанк, евросоюз, urals, экспорт
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Индия, Дональд Трамп, Газпромбанк, Евросоюз, Urals, Экспорт
"Ударили по больному". Россия подсчитывает убытки

Экономист Хачатурян: рост несырьевого экспорта позволит укрепить рубль

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПлатформы для железнодорожных контейнеров в порту Янло в Ухане
Платформы для железнодорожных контейнеров в порту Янло в Ухане - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Платформы для железнодорожных контейнеров в порту Янло в Ухане
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Экспортные доходы снижаются из-за низкого спроса и падения цен. Отрицательную динамику показали прежде всего природные ресурсы, сильнее всего просел уголь. Однако некоторые товары, к примеру удобрения, подорожали. В целом сырьевой индекс в 2024 году снизился на два процента. Как это скажется на курсе рубля и что ждет экономику в 2025-м — в материале РИА Новости.

Простой подсчет

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, уголь за год потерял 19%. В 2025-м восстановление не предвидится из-за рекордных запасов в Китае.
© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк
Примерно так же — с нефтью и нефтепродуктами. Однако дисконты по Urals и ESPO сократились на два доллара за баррель. ESPO вернул себе премию к сорту Dubai, которую отменили в 2022 году.
У подсолнечного масла — плюс 42,5%. Прибавка и у удобрений: по причине отсутствия поставок из Китая и перебоев в производстве у крупных экспортеров карбамид подорожал на 20%. Кроме того, из-за дефицита цены на СПГ увеличились на шесть процентов.

Никакой трагедии

Обстановка на мировых рынках непростая, указывают экономисты. Особых перспектив у сырьевого индекса нет, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. "Все завязано на потреблении, а темп его роста невысокий, особенно на Западе. При низком спросе говорить о повышении цен на сырьевую продукцию не приходится", — объясняет он.
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Доцент кафедры операционного и отраслевого менеджмента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при правительстве России Павел Трифонов отмечает значительное ослабление экономической активности в развитых странах. "Хороший пример — Германия. Усиление геополитической напряженности приводит к нарушениям поставок на глобальном рынке и снижает экспортный потенциал ЕС. Американцам же мешают внутриполитические коллизии на фоне стихийных бедствий", — рассуждает он.
С другой стороны, Китаю и Индии требуется все больше ресурсов. Кроме того, прогноз по товарам, обеспечивающим развитие информационных технологий и научно-технический прогресс в целом, довольно оптимистичный, уточняет Беляев.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУгольный терминал компании "Дальтрансуголь" в порту Ванино Хабаровского края
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Угольный терминал компании "Дальтрансуголь" в порту Ванино Хабаровского края
И все же при отсутствии резких положительных изменений в экономике Китая и Индии сырьевой индекс продолжит колебаться в пределах текущих значений (плюс-минус один-два процента), добавляет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

При чем тут рубль

Из-за колебаний цен на сырье национальная валюта за год ослабела на 12%, указывает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко. Временной лаг тут — два-три месяца. "К примеру, сырьевой индекс ЦЦИ в сентябре был на минимуме с января. Рубль просел в ноябре-декабре", — говорит она.
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Потом индекс поднялся, но ввели очередные санкции. "С точки зрения фундаментальных факторов сейчас должно быть 95-97 рублей за доллар", — подчеркивает аналитик.
Беляев же делает акцент на торговом балансе. "Валютный курс — следствие общего состояния и эффективности экономики, и тут у нас не все гладко. Роста ВВП недостаточно для сохранения и укрепления позиций рубля, поэтому ослабление продолжится как минимум в течение полугода", — прогнозирует он. И допускает небольшое отрицательное сальдо внешней торговли. Его нивелируют резервами.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты России

Недалекое будущее

Дополнительных санкций в ближайшей перспективе эксперты не ждут. "Особых изменений в этом вопросе не предвидится. Новая администрация США не станет торопиться, попытается разобраться в сложившейся ситуации", — предсказывает Хачатурян.
Дональд Трамп нацелен на возрождение экономики США как ведущей технологической державы, а значит, в первую очередь возьмется за перестройку мировой платежной системы. Предугадать, как поведет себя та или иная валюта в подобной ситуации, трудно, добавляет Трифонов.
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Однако большинство аналитиков сходятся на том, что доллар не превысит порог в 110 рублей. Основным поддерживающим фактором для нацвалюты должен выступить несырьевой экспорт, подчеркивает Хачатурян. Стабильное увеличение поставок сельскохозяйственной продукции, а также товаров с высокой добавленной стоимостью позволит рублю к середине года вернуться к показателям 98-101 за доллар и 99-103 — за евро.
Развитие отечественного нефтяного сектора зависит от роста внутреннего потребления углеводородов в промышленном секторе, сельском хозяйстве и обрабатывающих отраслях.
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайРоссияИндияДональд ТрампГазпромбанкЕвросоюзUralsЭкспорт
 
 
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