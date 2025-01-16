Уникальное Заполярье: как туристы влюбляются в Русский Север

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. В Мурманской области за одну поездку можно увидеть уникальные природные явления и с комфортом отдохнуть. Туристы успевают поучаствовать в фотоохоте на китов, покормить оленей и покататься на собачьих упряжках. А еще спуститься с горы, погулять в полярную ночь и ощутить настоящую суровую российскую зиму — с белоснежными сугробами выше человеческого роста и щиплющим за нос морозом. Как провести увлекательный отпуск за полярным кругом — в материале РИА Новости.Тур в Заполярье"На Севере — жить!" — такой плакат встречает туристов в аэропортах Мурманска и Кировска, самых популярных воздушных гаванях региона.Путешественники, видимо, верят и с удовольствием едут в Заполярье. За пять лет там побывали два с половиной миллиона туристов. В прошлом году — рекордные 670 тысяч гостей, уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Зимой спрос на экскурсионные туры в этот регион вырос на десять процентов, цены — на 10-15%", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Так, стоимость двухдневных экскурсионных программ, включающих "обзорку" по Мурманску и посещение природного парка "Териберка", начинаются от 37 тысяч рублей на двоих. Трехдневные — от 60 тысяч на двоих, четырехдневные — от 78 тысяч, сообщили в компании.Кроме того, растет число путешественников, которые бронируют размещение, а не готовые туры. "Это говорит о развитии инфраструктуры в регионе", — пояснили в "Алеане". Еще в компании отмечают увеличение интереса к гастротурам, поездкам к промышленным объектам, таким как Кольская ВЭС, и зимним морским экскурсиям по Баренцеву морю. Срок пребывания туристов в регионе вырос с трех до шести ночей.Северное сияние — бренд регионаМурманск — самый большой город за полярным кругом. Там — самый длинный дом на севере и самый северный троллейбусный маршрут. Первый атомный ледокол "Ленин", в котором теперь музей, пришвартован тоже тут, у морского вокзала.Зимой — полярная ночь, город красиво подсвечен. Панорамные виды — от монумента защитникам Советского Заполярья (местные называют его "Алеша") и из мемориального парка в микрорайоне Абрам-Мыс. И еще с верхних этажей гостиницы "Азимут" — самого высокого здания Мурманска.Правда, чтобы увидеть северное сияние, туристы чаще всего отправляются за город: всполохи лучше видно там, где нет засветки.В России много мест, где можно наблюдать световое представление на небе: Карелия, Архангельская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Якутия, Коми, Чукотка. Но большинство желающих выбирают именно Кольский полуостров. В Мурманской области лучше всего развита инфраструктура.Зимой туристы едут непрерывным потоком, рассказывает пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк. В Азии считают: если увидеть в небе Aurora Borealis, получишь десять лет счастья. У туристов с Ближнего Востока восторг вызывает не только северное сияние, но и чистейший снег. Иногда они просто купаются в сугробах, говорит экскурсовод.Киты в ТериберкеСело Териберка — самое популярное место у путешественников, локомотив туризма, отмечает Павел Михалюк. Оно получило известность десять лет назад — после международного признания фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева.Дорога туда — отдельное приключение. За окном автобуса — бескрайняя тундра, ни одного куста, только сугробы. На фоне полярной зари возвышаются ветряки.На въезде в Териберку — кладбище кораблей. Селфи на их фоне — обязательная часть программы. При этом фотографирующихся почти сносит сильнейший ветер.Пляж покрыт круглыми камнями — "драконьими яйцами", а если всматриваться в линию горизонта, можно увидеть выступающие из воды черные спины китов.В гости к саамамНа Кольском полуострове можно познакомиться с традициями и бытом коренного малочисленного народа — саамов. Ловозеро — село с тремя тысячами жителей — считается их столицей. В Музее истории, культуры и быта кольских саамов — традиционная одежда, посуда, утварь предков. Во время праздника Севера туристы могут поиграть в зимний футбол с мячом из шкур или поболеть за участников гонок на оленьих упряжках.Попробовать самому тоже можно — в комплексе "Самь-Сыйт". Чтобы пообщаться с животными поближе, погладить и покормить их ягелем, путешественники отправляются на станцию Лопарскую — в "Олений двор".Лучший курорт РоссииГорнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" в 2024-м признали победителем национальной премии "Горы России" в номинации курортов в черте города. Из центра Кировска до трасс можно дойти пешком за 15 минут. В прошлом году курорт посетили более 400 тысяч туристов, что на 20 процентов больше показателя 2023-го.В самом Кировске как минимум два места, которые нужно посетить в свободное время. В музейно-выставочном комплексе "Апатит" — экспозиция минералов. Тут крупные цветные аметисты, нефриты, амазонит, флюорит. В Полярно-альпийском ботаническом саду — пальмы, фикусы, кактусы, агавы.Впрочем, в Мурманской области есть еще около десятка мест с оборудованными для катания склонами. В Кировске это, например, комплекс "Кукисвумчорр", в столице региона — "Огни Мурманска", "Норд Стар", "Южный склон".Стоимость горнолыжных туров за год выросла примерно на десять процентов, отмечает Ксения Андрианкова — руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет", который входит в "Слетать.ру".Так, путевка на неделю — от 43,5 тысячи рублей на персону, проживание и экскурсии включены, дорогу и питание нужно оплатить отдельно, рассказала эксперт.
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Уникальное Заполярье: как туристы влюбляются в Русский Север
Зимний отдых в Мурманской области за год подорожал на 15 процентов
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. В Мурманской области за одну поездку можно увидеть уникальные природные явления и с комфортом отдохнуть. Туристы успевают поучаствовать в фотоохоте на китов, покормить оленей и покататься на собачьих упряжках. А еще спуститься с горы, погулять в полярную ночь и ощутить настоящую суровую российскую зиму — с белоснежными сугробами выше человеческого роста и щиплющим за нос морозом. Как провести увлекательный отпуск за полярным кругом — в материале РИА Новости.
Тур в Заполярье
"На Севере — жить!" — такой плакат встречает туристов в аэропортах Мурманска и Кировска, самых популярных воздушных гаванях региона.
Путешественники, видимо, верят и с удовольствием едут в Заполярье. За пять лет там побывали два с половиной миллиона туристов. В прошлом году — рекордные 670 тысяч гостей, уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Зимой спрос на экскурсионные туры в этот регион вырос на десять процентов, цены — на 10-15%", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Туристы катаются на снегокатах в Хибинских горах в окрестностях города Кировска
Так, стоимость двухдневных экскурсионных программ, включающих "обзорку" по Мурманску и посещение природного парка "Териберка", начинаются от 37 тысяч рублей на двоих. Трехдневные — от 60 тысяч на двоих, четырехдневные — от 78 тысяч, сообщили в компании.
Кроме того, растет число путешественников, которые бронируют размещение, а не готовые туры. "Это говорит о развитии инфраструктуры в регионе", — пояснили в "Алеане". Еще в компании отмечают увеличение интереса к гастротурам, поездкам к промышленным объектам, таким как Кольская ВЭС, и зимним морским экскурсиям по Баренцеву морю. Срок пребывания туристов в регионе вырос с трех до шести ночей.
Северное сияние — бренд региона
Мурманск — самый большой город за полярным кругом. Там — самый длинный дом на севере и самый северный троллейбусный маршрут. Первый атомный ледокол "Ленин", в котором теперь музей, пришвартован тоже тут, у морского вокзала.
Зимой — полярная ночь, город красиво подсвечен. Панорамные виды — от монумента защитникам Советского Заполярья (местные называют его "Алеша") и из мемориального парка в микрорайоне Абрам-Мыс. И еще с верхних этажей гостиницы "Азимут" — самого высокого здания Мурманска.
Правда, чтобы увидеть северное сияние, туристы чаще всего отправляются за город: всполохи лучше видно там, где нет засветки.
В России много мест, где можно наблюдать световое представление на небе: Карелия, Архангельская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Якутия, Коми, Чукотка. Но большинство желающих выбирают именно Кольский полуостров. В Мурманской области лучше всего развита инфраструктура.
Зимой туристы едут непрерывным потоком, рассказывает пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк. В Азии считают: если увидеть в небе Aurora Borealis, получишь десять лет счастья. У туристов с Ближнего Востока восторг вызывает не только северное сияние, но и чистейший снег. Иногда они просто купаются в сугробах, говорит экскурсовод.
Киты в Териберке
Село Териберка — самое популярное место у путешественников, локомотив туризма, отмечает Павел Михалюк. Оно получило известность десять лет назад — после международного признания фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева.
В Музее истории, культуры и быта кольских саамов — традиционная одежда, посуда, утварь предков. Во время праздника Севера туристы могут поиграть в зимний футбол с мячом из шкур или поболеть за участников гонок на оленьих упряжках.
Попробовать самому тоже можно — в комплексе "Самь-Сыйт". Чтобы пообщаться с животными поближе, погладить и покормить их ягелем, путешественники отправляются на станцию Лопарскую — в "Олений двор".
Лучший курорт России
Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" в 2024-м признали победителем национальной премии "Горы России" в номинации курортов в черте города. Из центра Кировска до трасс можно дойти пешком за 15 минут. В прошлом году курорт посетили более 400 тысяч туристов, что на 20 процентов больше показателя 2023-го.
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Мурманской области
В самом Кировске как минимум два места, которые нужно посетить в свободное время. В музейно-выставочном комплексе "Апатит" — экспозиция минералов. Тут крупные цветные аметисты, нефриты, амазонит, флюорит. В Полярно-альпийском ботаническом саду — пальмы, фикусы, кактусы, агавы.
Впрочем, в Мурманской области есть еще около десятка мест с оборудованными для катания склонами. В Кировске это, например, комплекс "Кукисвумчорр", в столице региона — "Огни Мурманска", "Норд Стар", "Южный склон".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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