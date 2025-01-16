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Уникальное Заполярье: как туристы влюбляются в Русский Север - РИА Новости, 16.01.2025
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Туризм
 
08:00 16.01.2025 (обновлено: 13:18 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/murmansk-1993869762.html
Уникальное Заполярье: как туристы влюбляются в Русский Север
Уникальное Заполярье: как туристы влюбляются в Русский Север - РИА Новости, 16.01.2025
Уникальное Заполярье: как туристы влюбляются в Русский Север
В Мурманской области за одну поездку можно увидеть уникальные природные явления и с комфортом отдохнуть. Туристы успевают поучаствовать в фотоохоте на китов,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T08:00:00+03:00
2025-01-16T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. В Мурманской области за одну поездку можно увидеть уникальные природные явления и с комфортом отдохнуть. Туристы успевают поучаствовать в фотоохоте на китов, покормить оленей и покататься на собачьих упряжках. А еще спуститься с горы, погулять в полярную ночь и ощутить настоящую суровую российскую зиму — с белоснежными сугробами выше человеческого роста и щиплющим за нос морозом. Как провести увлекательный отпуск за полярным кругом — в материале РИА Новости.Тур в Заполярье"На Севере — жить!" — такой плакат встречает туристов в аэропортах Мурманска и Кировска, самых популярных воздушных гаванях региона.Путешественники, видимо, верят и с удовольствием едут в Заполярье. За пять лет там побывали два с половиной миллиона туристов. В прошлом году — рекордные 670 тысяч гостей, уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Зимой спрос на экскурсионные туры в этот регион вырос на десять процентов, цены — на 10-15%", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Так, стоимость двухдневных экскурсионных программ, включающих "обзорку" по Мурманску и посещение природного парка "Териберка", начинаются от 37 тысяч рублей на двоих. Трехдневные — от 60 тысяч на двоих, четырехдневные — от 78 тысяч, сообщили в компании.Кроме того, растет число путешественников, которые бронируют размещение, а не готовые туры. "Это говорит о развитии инфраструктуры в регионе", — пояснили в "Алеане". Еще в компании отмечают увеличение интереса к гастротурам, поездкам к промышленным объектам, таким как Кольская ВЭС, и зимним морским экскурсиям по Баренцеву морю. Срок пребывания туристов в регионе вырос с трех до шести ночей.Северное сияние — бренд регионаМурманск — самый большой город за полярным кругом. Там — самый длинный дом на севере и самый северный троллейбусный маршрут. Первый атомный ледокол "Ленин", в котором теперь музей, пришвартован тоже тут, у морского вокзала.Зимой — полярная ночь, город красиво подсвечен. Панорамные виды — от монумента защитникам Советского Заполярья (местные называют его "Алеша") и из мемориального парка в микрорайоне Абрам-Мыс. И еще с верхних этажей гостиницы "Азимут" — самого высокого здания Мурманска.Правда, чтобы увидеть северное сияние, туристы чаще всего отправляются за город: всполохи лучше видно там, где нет засветки.В России много мест, где можно наблюдать световое представление на небе: Карелия, Архангельская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Якутия, Коми, Чукотка. Но большинство желающих выбирают именно Кольский полуостров. В Мурманской области лучше всего развита инфраструктура.Зимой туристы едут непрерывным потоком, рассказывает пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк. В Азии считают: если увидеть в небе Aurora Borealis, получишь десять лет счастья. У туристов с Ближнего Востока восторг вызывает не только северное сияние, но и чистейший снег. Иногда они просто купаются в сугробах, говорит экскурсовод.Киты в ТериберкеСело Териберка — самое популярное место у путешественников, локомотив туризма, отмечает Павел Михалюк. Оно получило известность десять лет назад — после международного признания фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева.Дорога туда — отдельное приключение. За окном автобуса — бескрайняя тундра, ни одного куста, только сугробы. На фоне полярной зари возвышаются ветряки.На въезде в Териберку — кладбище кораблей. Селфи на их фоне — обязательная часть программы. При этом фотографирующихся почти сносит сильнейший ветер.Пляж покрыт круглыми камнями — "драконьими яйцами", а если всматриваться в линию горизонта, можно увидеть выступающие из воды черные спины китов.В гости к саамамНа Кольском полуострове можно познакомиться с традициями и бытом коренного малочисленного народа — саамов. Ловозеро — село с тремя тысячами жителей — считается их столицей. В Музее истории, культуры и быта кольских саамов — традиционная одежда, посуда, утварь предков. Во время праздника Севера туристы могут поиграть в зимний футбол с мячом из шкур или поболеть за участников гонок на оленьих упряжках.Попробовать самому тоже можно — в комплексе "Самь-Сыйт". Чтобы пообщаться с животными поближе, погладить и покормить их ягелем, путешественники отправляются на станцию Лопарскую — в "Олений двор".Лучший курорт РоссииГорнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" в 2024-м признали победителем национальной премии "Горы России" в номинации курортов в черте города. Из центра Кировска до трасс можно дойти пешком за 15 минут. В прошлом году курорт посетили более 400 тысяч туристов, что на 20 процентов больше показателя 2023-го.В самом Кировске как минимум два места, которые нужно посетить в свободное время. В музейно-выставочном комплексе "Апатит" — экспозиция минералов. Тут крупные цветные аметисты, нефриты, амазонит, флюорит. В Полярно-альпийском ботаническом саду — пальмы, фикусы, кактусы, агавы.Впрочем, в Мурманской области есть еще около десятка мест с оборудованными для катания склонами. В Кировске это, например, комплекс "Кукисвумчорр", в столице региона — "Огни Мурманска", "Норд Стар", "Южный склон".Стоимость горнолыжных туров за год выросла примерно на десять процентов, отмечает Ксения Андрианкова — руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет", который входит в "Слетать.ру".Так, путевка на неделю — от 43,5 тысячи рублей на персону, проживание и экскурсии включены, дорогу и питание нужно оплатить отдельно, рассказала эксперт.
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Мария Селиванова
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Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Впечатления - Туризм, Кировск, Мурманск, Мурманская область, Андрей Чибис, Андрей Звягинцев, что посмотреть , куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, северное сияние, Туризм-Важное, Апатит
Уникальное Заполярье: как туристы влюбляются в Русский Север

Зимний отдых в Мурманской области за год подорожал на 15 процентов

© РИА Новости / Павел ЛьвовГонки на оленьих упряжках на празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области
Гонки на оленьих упряжках на празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Гонки на оленьих упряжках на празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. В Мурманской области за одну поездку можно увидеть уникальные природные явления и с комфортом отдохнуть. Туристы успевают поучаствовать в фотоохоте на китов, покормить оленей и покататься на собачьих упряжках. А еще спуститься с горы, погулять в полярную ночь и ощутить настоящую суровую российскую зиму — с белоснежными сугробами выше человеческого роста и щиплющим за нос морозом. Как провести увлекательный отпуск за полярным кругом — в материале РИА Новости.

Тур в Заполярье

"На Севере — жить!" — такой плакат встречает туристов в аэропортах Мурманска и Кировска, самых популярных воздушных гаванях региона.
© РИА Новости / Светлана БаеваНа территории аэропорта Хибины
На территории аэропорта Хибины - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Светлана Баева
На территории аэропорта Хибины
Путешественники, видимо, верят и с удовольствием едут в Заполярье. За пять лет там побывали два с половиной миллиона туристов. В прошлом году — рекордные 670 тысяч гостей, уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Зимой спрос на экскурсионные туры в этот регион вырос на десять процентов, цены — на 10-15%", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы катаются на снегокатах в Хибинских горах в окрестностях города Кировска
Туристы катаются на снегокатах в Хибинских горах в окрестностях города Кировск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Туристы катаются на снегокатах в Хибинских горах в окрестностях города Кировска
Так, стоимость двухдневных экскурсионных программ, включающих "обзорку" по Мурманску и посещение природного парка "Териберка", начинаются от 37 тысяч рублей на двоих. Трехдневные — от 60 тысяч на двоих, четырехдневные — от 78 тысяч, сообщили в компании.
Кроме того, растет число путешественников, которые бронируют размещение, а не готовые туры. "Это говорит о развитии инфраструктуры в регионе", — пояснили в "Алеане". Еще в компании отмечают увеличение интереса к гастротурам, поездкам к промышленным объектам, таким как Кольская ВЭС, и зимним морским экскурсиям по Баренцеву морю. Срок пребывания туристов в регионе вырос с трех до шести ночей.

Северное сияние — бренд региона

Мурманск — самый большой город за полярным кругом. Там — самый длинный дом на севере и самый северный троллейбусный маршрут. Первый атомный ледокол "Ленин", в котором теперь музей, пришвартован тоже тут, у морского вокзала.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Мурманск. Атомный ледокол "Ленин"

Мурманск. В атомном ледоколе Ленин теперь музей

Мурманск. Атомный ледокол "Ленин"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

Мурманск. Парк активного отдыха "Северное сияние"

Мурманск, парк активного отдыха Северное сияние

Мурманск. Парк активного отдыха "Северное сияние"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

Мурманск. Памятник "Алеша"

Мурманск. Памятник Алеша

Мурманск. Памятник "Алеша"

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

Мурманск. Отель "Азимут"

Мурманск, отель Азимут

Мурманск. Отель "Азимут"

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4

Мурманск. Атомный ледокол "Ленин"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4

Мурманск. Парк активного отдыха "Северное сияние"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4

Мурманск. Памятник "Алеша"

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4

Мурманск. Отель "Азимут"

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Зимой — полярная ночь, город красиво подсвечен. Панорамные виды — от монумента защитникам Советского Заполярья (местные называют его "Алеша") и из мемориального парка в микрорайоне Абрам-Мыс. И еще с верхних этажей гостиницы "Азимут" — самого высокого здания Мурманска.
Правда, чтобы увидеть северное сияние, туристы чаще всего отправляются за город: всполохи лучше видно там, где нет засветки.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Мурманске
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северное сияние в Мурманске
В России много мест, где можно наблюдать световое представление на небе: Карелия, Архангельская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Якутия, Коми, Чукотка. Но большинство желающих выбирают именно Кольский полуостров. В Мурманской области лучше всего развита инфраструктура.
Зимой туристы едут непрерывным потоком, рассказывает пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк. В Азии считают: если увидеть в небе Aurora Borealis, получишь десять лет счастья. У туристов с Ближнего Востока восторг вызывает не только северное сияние, но и чистейший снег. Иногда они просто купаются в сугробах, говорит экскурсовод.

Киты в Териберке

Село Териберка — самое популярное место у путешественников, локомотив туризма, отмечает Павел Михалюк. Оно получило известность десять лет назад — после международного признания фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКладбище кораблей в селе Териберка Мурманской области
Кладбище кораблей в селе Териберка Мурманской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Кладбище кораблей в селе Териберка Мурманской области
Дорога туда — отдельное приключение. За окном автобуса — бескрайняя тундра, ни одного куста, только сугробы. На фоне полярной зари возвышаются ветряки.
На въезде в Териберку — кладбище кораблей. Селфи на их фоне — обязательная часть программы. При этом фотографирующихся почти сносит сильнейший ветер.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Туристы на пляже "Яйца дракона" неподалеку от села Териберка в Мурманской области

Туристы на пляже Яйца дракона неподалеку от села Териберка в Мурманской области

Туристы на пляже "Яйца дракона" неподалеку от села Териберка в Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Старые корабли около поселка Териберка в Кольском районе Мурманской области

Старые корабли около поселка Териберка в Кольском районе Мурманской области

Старые корабли около поселка Териберка в Кольском районе Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© Pixabay / Pixabay/ninabootsБаренцево море. Териберка
Баренцево море. Териберка
Баренцево море. Териберка
© Pixabay / Pixabay/ninaboots
3 из 4
© Pixabay / Pixabay/ninabootsБаренцево море. Териберка
Баренцево море. Териберка
Баренцево море. Териберка
© Pixabay / Pixabay/ninaboots
4 из 4

Туристы на пляже "Яйца дракона" неподалеку от села Териберка в Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 4

Старые корабли около поселка Териберка в Кольском районе Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 4
Баренцево море. Териберка
© Pixabay / Pixabay/ninaboots
3 из 4
Баренцево море. Териберка
© Pixabay / Pixabay/ninaboots
4 из 4
Пляж покрыт круглыми камнями — "драконьими яйцами", а если всматриваться в линию горизонта, можно увидеть выступающие из воды черные спины китов.

В гости к саамам

На Кольском полуострове можно познакомиться с традициями и бытом коренного малочисленного народа — саамов. Ловозеро — село с тремя тысячами жителей — считается их столицей.
© РИА Новости / Светлана БаеваСаамская деревня "Самь-Сыйт"
Рассказал о сааамах в Саам сыйт - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Светлана Баева
Саамская деревня "Самь-Сыйт"
В Музее истории, культуры и быта кольских саамов — традиционная одежда, посуда, утварь предков. Во время праздника Севера туристы могут поиграть в зимний футбол с мячом из шкур или поболеть за участников гонок на оленьих упряжках.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Китайские туристы с оленями в саамской деревне "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области

Китайские туристы с оленями в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области

Китайские туристы с оленями в саамской деревне "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Туристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области

Туристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области

Туристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

Северные олени в саамской деревне

Северные олени в Саам сыйт

Северные олени в саамской деревне

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Языческие идолы в саамской деревне "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области

Языческие идолы в саамской деревне Самь-Сыйт

Языческие идолы в саамской деревне "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 4

Китайские туристы с оленями в саамской деревне "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 4

Туристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 4

Северные олени в саамской деревне

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4

Языческие идолы в саамской деревне "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Попробовать самому тоже можно — в комплексе "Самь-Сыйт". Чтобы пообщаться с животными поближе, погладить и покормить их ягелем, путешественники отправляются на станцию Лопарскую — в "Олений двор".

Лучший курорт России

Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" в 2024-м признали победителем национальной премии "Горы России" в номинации курортов в черте города. Из центра Кировска до трасс можно дойти пешком за 15 минут. В прошлом году курорт посетили более 400 тысяч туристов, что на 20 процентов больше показателя 2023-го.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Мурманской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Мурманской области
В самом Кировске как минимум два места, которые нужно посетить в свободное время. В музейно-выставочном комплексе "Апатит" — экспозиция минералов. Тут крупные цветные аметисты, нефриты, амазонит, флюорит. В Полярно-альпийском ботаническом саду — пальмы, фикусы, кактусы, агавы.
Впрочем, в Мурманской области есть еще около десятка мест с оборудованными для катания склонами. В Кировске это, например, комплекс "Кукисвумчорр", в столице региона — "Огни Мурманска", "Норд Стар", "Южный склон".
© РИА Новости / Мария Селиванова

Кировск. Курорт "Большой Вудъявр"

Кировск. Курорт Большой Вудъявр

Кировск. Курорт "Большой Вудъявр"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Кировск. Курорт "Большой Вудъявр"

Кировск. Большой Вудъявр

Кировск. Курорт "Большой Вудъявр"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаКировск. Ботанический сад
Кировск. Ботанический сад
Кировск. Ботанический сад
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Кировск. Музейно-выставочный комплекс "Апатит". Аметист

Кировск. Музейно-выставочный комплекс Апатиты. Аметист

Кировск. Музейно-выставочный комплекс "Апатит". Аметист

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Кировск. На курорте "Большой Вудъявр"

Кировск. На курорте Большой Вудъявр

Кировск. На курорте "Большой Вудъявр"

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Кировск. Подъемник на курорте "Большой Вудъявр"

Кировск. Подъемник на курорте Большой Вудъявр

Кировск. Подъемник на курорте "Большой Вудъявр"

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6

Кировск. Курорт "Большой Вудъявр"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6

Кировск. Курорт "Большой Вудъявр"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
Кировск. Ботанический сад
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6

Кировск. Музейно-выставочный комплекс "Апатит". Аметист

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6

Кировск. На курорте "Большой Вудъявр"

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6

Кировск. Подъемник на курорте "Большой Вудъявр"

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Стоимость горнолыжных туров за год выросла примерно на десять процентов, отмечает Ксения Андрианкова — руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет", который входит в "Слетать.ру".
Так, путевка на неделю — от 43,5 тысячи рублей на персону, проживание и экскурсии включены, дорогу и питание нужно оплатить отдельно, рассказала эксперт.
Северное сияние в окрестностях реки Уры Мурманской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Лови чудо! Куда и когда ехать за полярным сиянием
8 января, 08:00
 
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