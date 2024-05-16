https://ria.ru/20240516/turpotok-1946537504.html

Рекордный турпоток зафиксирован в Мурманской области в 2023 году

Рекордный турпоток зафиксирован в Мурманской области в 2023 году - РИА Новости, 16.05.2024

Рекордный турпоток зафиксирован в Мурманской области в 2023 году

Абсолютный рекорд по количеству гостей, посетивших Мурманскую область, достигнут в 2023 году – регион посетили 670 тысяч человек, сообщил губернатор области... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:57

2024-05-16T20:57

2024-05-16T20:57

мурманская область

андрей чибис

туризм

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МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Абсолютный рекорд по количеству гостей, посетивших Мурманскую область, достигнут в 2023 году – регион посетили 670 тысяч человек, сообщил губернатор области Андрей Чибис во время отчёта о проделанной работе перед областной думой. "Всего с 2019 года Мурманскую область посетили 2,5 миллиона человек, из них в 2023 году - 670 тысяч человек", - сообщил Чибис. Он отметил, что в регионе проводится большая работа по поддержке туристического бизнеса. За пять лет власти поддержали 122 проекта на сумму 352 миллиона рублей, что позволило создавать качественную инфраструктуру быстрыми темпами, инвестиции предпринимателей составили более 500 миллионов рублей. "Тем временем, налоговые поступления в консолидированный бюджет региона от туристской индустрии за 2019-2023 годы составили более 2,4 миллиона рублей, а доля туристической отрасли в ВРП в 2022 году достигла 2,2%", – отметил Чибис. По данным регионального комитета по туризму, на территории Мурманской области в 2023 году осуществляли деятельность 67 туроператоров, формирующих туристический продукт на территории региона и реализующих его потребителям. Прирост количества туроператоров к 2019 году составил 44,7%. В настоящее время каждый третий проект региона в рамках действия преференциального режима Арктической зоны Российской Федерации реализуется в сфере туризма, что составляет 36% от общего количества резидентов в Мурманской области. Среди наиболее значимых проектов - создание двух систем искусственного оснежения склонов для горнолыжных трасс горы Айкуайвенчорр, что позволило продлить горнолыжный сезон до 200 дней в году и сделать его самым продолжительным в стране. В 2023 году в Мурманской области появилось два национальных маршрута: "Заполярный калейдоскоп" и "От Баренцева до Белого". Одним из главных мероприятий Мурманской области в сфере туризма и развлечений стал Арктический фестиваль "Териберка", который в 2023 году посетили 15 тысяч человек – в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. VIII Арктический фестиваль "Териберка" в 2023 году победил в номинации "Лучший музыкальный фестиваль" премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций "Премия bema!". Кроме того, Мурманская область оказалась среди победителей III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Регион завоевал первое место в номинациях "Территория Арктического туризма" и "Территория автотуризма", второе место – в номинациях "Территория гастрономического туризма" и "Лучший туристский маркетинг региона".

https://ria.ru/20240516/kredity-1946529702.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей чибис, туризм