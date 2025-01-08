Лови чудо! Куда и когда ехать за полярным сиянием
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в окрестностях реки Уры Мурманской области
Северное сияние в окрестностях реки Уры Мурманской области
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Красивейшее природное явление можно увидеть во многих северных регионах России. В ближайшие недели самое время отправиться в путешествие за полярным сиянием. Какое направление выбрать, как подготовиться к поездке и во сколько обойдется охота за невероятно яркими всполохами — в материале РИА Новости.
Рецепт десяти лет счастья
"В Азии считается, что, если увидишь в небе Aurora Borealis, получишь десять лет счастья. Туристы едут непрерывным потоком", — говорит пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк.
© iStock.com / Olga MurashevaСеверное сияние над жилыми домами
© iStock.com / Olga Murasheva
Северное сияние над жилыми домами
Большинство направляется в Мурманскую область. Это самый доступный вариант: от Москвы и Петербурга до Кольского полуострова около двух часов лету, объясняют в Arctic Discovery.
За год спрос увеличился на десять процентов, подсчитали эксперты национального туроператора "Алеан". Цена путевок выросла примерно на 15 процентов.
© iStock.com / alexkotlovСеверное сияние в поселке Териберка
© iStock.com / alexkotlov
Северное сияние в поселке Териберка
"Из арабских стран приезжают к нам не только за сиянием, но и за нашим снегом, который вызывает восторг. Я наблюдал, как туристы просто купаются в сугробах, не понимая, что это за субстанция под ногами", — рассказывает Михалюк.
Где увидеть полярное сияние в России
"Чем ближе к полярному кругу, тем больше шансов", — отмечает руководитель направления сборных туров RussiaDiscovery Ксения Рубцова.
© iStock.com / SlastnikovСеверное сияние в Мурманске
© iStock.com / Slastnikov
Северное сияние в Мурманске
Самое популярное место — Кольский полуостров. Также туристы едут в Карелию, Архангельскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Якутию, Коми, на Чукотку.
В Мурманской области увидеть ярко-зеленые всполохи можно с сентября по апрель, но лучшие месяцы для фотоохоты — январь и февраль, уточняют в "Алеане". Во второй половине января тур на Кольский полуостров с возможностью наблюдать северное сияние стоит от 78 тысяч рублей на двоих на три-четыре дня (под ключ). Индивидуальная экскурсия — от пяти тысяч на одного.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВетряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
Ветряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
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© iStock.com / aapsky
Северное сияние над рекой.
Северное сияние над рекой.
© iStock.com / aapsky
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© РИА Новости / Роберт Прасценис | Перейти в медиабанкСеверное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
Северное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
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© iStock.com / kurmyshov
Северное сияние.
Северное сияние.
© iStock.com / kurmyshov
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Ветряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
1 из 8
Северное сияние над рекой.
© iStock.com / aapsky
3 из 8
Северное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
4 из 8
Северное сияние.
© iStock.com / kurmyshov
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Лучшие месяцы для поездки в Архангельскую область — с октября по март. Тур на две ночи с проживанием в "трешке" без питания и дороги – от 14 тысяч рублей на двоих.
В Ямало-Ненецком автономном округе всполохи Авроры раскрашивают небо с ноября по март. Цена — от десяти тысяч на двоих. Это за две ночи в апартаментах в Салехарде.
В Ямало-Ненецком автономном округе всполохи Авроры раскрашивают небо с ноября по март. Цена — от десяти тысяч на двоих. Это за две ночи в апартаментах в Салехарде.
Северное сияние в Мурманске
В Коми период наблюдения — с сентября до апреля, наиболее активные вспышки — с ноября по март, когда ночи особенно холодные. Гостиница в Сыктывкаре без питания на пару ночей — от десяти тысяч на двоих.
В Карелии северное сияние видно вдали от населенных пунктов, например в нацпарке "Паанаярви". Такой же двухдневный тур на двоих обойдется в семь тысяч.
© iStock.com / jetstream4wdСеверное сияние в Карелии
© iStock.com / jetstream4wd
Северное сияние в Карелии
В Красноярском крае сезон Авроры — с сентября по апрель. Две ночи в столице региона — семь тысяч на двоих, на Таймыре дороже — от 17 тысяч.
Как подготовиться к поездке
"Я дважды видела сияние, оба раза — на Кольском полуострове. В сентябре и ноябре. Картинка завораживает, можно бесконечно смотреть на эти танцы цвета на небе. Даже замерзнув, туристы не в силах отвести взгляд от горизонта", — говорит Ксения Рубцова.
© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в районе озера Касарги Челябинской области
Северное сияние в районе озера Касарги Челябинской области
Гиды рекомендуют подготовиться. "В Мурманске не то чтобы холодно, нас подогревает одно из течений Гольфстрима, и суровых сибирских морозов не бывает. Но тут очень высокая влажность и даже при небольшом морозе ветер обжигает", — предупреждает Павел Михалюк.
Одеваться нужно как на горнолыжный склон. "Не забудьте теплую обувь, стельки с подогревом, шарфы и шапки", — перечисляет эксперт. Хотя гиды часто берут с собой запас теплых баффов (шарф, который позволяет закрыть голову и часть лица), рукавиц.
Как поймать северное сияние
Лучше организовать поездку на несколько ночей. "Бывает снегопад, облачность, непогода, когда сияния не видно, — объясняют специалисты ArcticDiscovery. — Считается, что проще всего в Мурманске. Главное — не оставаться на одном месте, а выезжать на поиски. Остальное — вопрос везения".
© iStock.com / icyyokeСеверное сияние в Мурманске
© iStock.com / icyyoke
Северное сияние в Мурманске
"Вечером и всю ночь участников специализированных туров возят на машине по разным точкам. Гиды обмениваются информацией в чатах", — добавляет Рубцова.
Прогноз за два-три дня достаточно часто оправдывается. "Но гарантии нет никогда. Можно ждать месяц и ничего не увидеть, а кто-то прилетит на один день — и пожалуйста", — говорит эксперт.
Гиды в Мурманской области анализируют в профессиональных сообществах карту ветров, геомагнитную активность, подтверждает Михалюк. К их советам стоит прислушаться.
Северное сияние в Зеленоградске
Важны три фактора — темное время суток, ясное небо и высокая солнечная активность, уточняет Михалюк. Две трети тургрупп обычно добиваются желаемого.
Никаких секретных мест, где сияние чаще, нет. Но в городе слишком много фонарей, неоновой рекламы, украшений с подсветкой.
Часто всполохи просто не видны — например, когда они над облаками. Или летом, в полярный день.
"Но это тоже интересное природное явление, которое стоит посмотреть. В два часа ночи туристы гуляют по Мурманску, а солнце, не заходя, снова поднимается", — добавляет экскурсовод.
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