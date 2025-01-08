https://ria.ru/20250108/puteshestviya-1991548982.html

Лови чудо! Куда и когда ехать за полярным сиянием

Куда и когда ехать за северным сиянием

Лови чудо! Куда и когда ехать за полярным сиянием

Красивейшее природное явление можно увидеть во многих северных регионах России. В ближайшие недели самое время отправиться в путешествие за полярным сиянием... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T08:00:00+03:00

2025-01-08T08:00:00+03:00

2025-01-08T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Красивейшее природное явление можно увидеть во многих северных регионах России. В ближайшие недели самое время отправиться в путешествие за полярным сиянием. Какое направление выбрать, как подготовиться к поездке и во сколько обойдется охота за невероятно яркими всполохами — в материале РИА Новости.Рецепт десяти лет счастья"В Азии считается, что, если увидишь в небе Aurora Borealis, получишь десять лет счастья. Туристы едут непрерывным потоком", — говорит пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк.Большинство направляется в Мурманскую область. Это самый доступный вариант: от Москвы и Петербурга до Кольского полуострова около двух часов лету, объясняют в Arctic Discovery.За год спрос увеличился на десять процентов, подсчитали эксперты национального туроператора "Алеан". Цена путевок выросла примерно на 15 процентов."Из арабских стран приезжают к нам не только за сиянием, но и за нашим снегом, который вызывает восторг. Я наблюдал, как туристы просто купаются в сугробах, не понимая, что это за субстанция под ногами", — рассказывает Михалюк.Где увидеть полярное сияние в России"Чем ближе к полярному кругу, тем больше шансов", — отмечает руководитель направления сборных туров RussiaDiscovery Ксения Рубцова.Самое популярное место — Кольский полуостров. Также туристы едут в Карелию, Архангельскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Якутию, Коми, на Чукотку.В Мурманской области увидеть ярко-зеленые всполохи можно с сентября по апрель, но лучшие месяцы для фотоохоты — январь и февраль, уточняют в "Алеане". Во второй половине января тур на Кольский полуостров с возможностью наблюдать северное сияние стоит от 78 тысяч рублей на двоих на три-четыре дня (под ключ). Индивидуальная экскурсия — от пяти тысяч на одного.Лучшие месяцы для поездки в Архангельскую область — с октября по март. Тур на две ночи с проживанием в "трешке" без питания и дороги – от 14 тысяч рублей на двоих.В Ямало-Ненецком автономном округе всполохи Авроры раскрашивают небо с ноября по март. Цена — от десяти тысяч на двоих. Это за две ночи в апартаментах в Салехарде.В Коми период наблюдения — с сентября до апреля, наиболее активные вспышки — с ноября по март, когда ночи особенно холодные. Гостиница в Сыктывкаре без питания на пару ночей — от десяти тысяч на двоих.В Карелии северное сияние видно вдали от населенных пунктов, например в нацпарке "Паанаярви". Такой же двухдневный тур на двоих обойдется в семь тысяч.В Красноярском крае сезон Авроры — с сентября по апрель. Две ночи в столице региона — семь тысяч на двоих, на Таймыре дороже — от 17 тысяч.Как подготовиться к поездке"Я дважды видела сияние, оба раза — на Кольском полуострове. В сентябре и ноябре. Картинка завораживает, можно бесконечно смотреть на эти танцы цвета на небе. Даже замерзнув, туристы не в силах отвести взгляд от горизонта", — говорит Ксения Рубцова.Гиды рекомендуют подготовиться. "В Мурманске не то чтобы холодно, нас подогревает одно из течений Гольфстрима, и суровых сибирских морозов не бывает. Но тут очень высокая влажность и даже при небольшом морозе ветер обжигает", — предупреждает Павел Михалюк.Одеваться нужно как на горнолыжный склон. "Не забудьте теплую обувь, стельки с подогревом, шарфы и шапки", — перечисляет эксперт. Хотя гиды часто берут с собой запас теплых баффов (шарф, который позволяет закрыть голову и часть лица), рукавиц.Как поймать северное сияниеЛучше организовать поездку на несколько ночей. "Бывает снегопад, облачность, непогода, когда сияния не видно, — объясняют специалисты ArcticDiscovery. — Считается, что проще всего в Мурманске. Главное — не оставаться на одном месте, а выезжать на поиски. Остальное — вопрос везения"."Вечером и всю ночь участников специализированных туров возят на машине по разным точкам. Гиды обмениваются информацией в чатах", — добавляет Рубцова.Прогноз за два-три дня достаточно часто оправдывается. "Но гарантии нет никогда. Можно ждать месяц и ничего не увидеть, а кто-то прилетит на один день — и пожалуйста", — говорит эксперт.Гиды в Мурманской области анализируют в профессиональных сообществах карту ветров, геомагнитную активность, подтверждает Михалюк. К их советам стоит прислушаться.Важны три фактора — темное время суток, ясное небо и высокая солнечная активность, уточняет Михалюк. Две трети тургрупп обычно добиваются желаемого.Никаких секретных мест, где сияние чаще, нет. Но в городе слишком много фонарей, неоновой рекламы, украшений с подсветкой.Часто всполохи просто не видны — например, когда они над облаками. Или летом, в полярный день."Но это тоже интересное природное явление, которое стоит посмотреть. В два часа ночи туристы гуляют по Мурманску, а солнце, не заходя, снова поднимается", — добавляет экскурсовод.

https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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