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Куда и когда ехать за северным сиянием
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 08.01.2025 (обновлено: 16:53 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/puteshestviya-1991548982.html
Лови чудо! Куда и когда ехать за полярным сиянием
Куда и когда ехать за северным сиянием
Лови чудо! Куда и когда ехать за полярным сиянием
Красивейшее природное явление можно увидеть во многих северных регионах России. В ближайшие недели самое время отправиться в путешествие за полярным сиянием... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T08:00:00+03:00
2025-01-08T16:53:00+03:00
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мурманская область
новый год
северное сияние
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Красивейшее природное явление можно увидеть во многих северных регионах России. В ближайшие недели самое время отправиться в путешествие за полярным сиянием. Какое направление выбрать, как подготовиться к поездке и во сколько обойдется охота за невероятно яркими всполохами — в материале РИА Новости.Рецепт десяти лет счастья"В Азии считается, что, если увидишь в небе Aurora Borealis, получишь десять лет счастья. Туристы едут непрерывным потоком", — говорит пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк.Большинство направляется в Мурманскую область. Это самый доступный вариант: от Москвы и Петербурга до Кольского полуострова около двух часов лету, объясняют в Arctic Discovery.За год спрос увеличился на десять процентов, подсчитали эксперты национального туроператора "Алеан". Цена путевок выросла примерно на 15 процентов."Из арабских стран приезжают к нам не только за сиянием, но и за нашим снегом, который вызывает восторг. Я наблюдал, как туристы просто купаются в сугробах, не понимая, что это за субстанция под ногами", — рассказывает Михалюк.Где увидеть полярное сияние в России"Чем ближе к полярному кругу, тем больше шансов", — отмечает руководитель направления сборных туров RussiaDiscovery Ксения Рубцова.Самое популярное место — Кольский полуостров. Также туристы едут в Карелию, Архангельскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Якутию, Коми, на Чукотку.В Мурманской области увидеть ярко-зеленые всполохи можно с сентября по апрель, но лучшие месяцы для фотоохоты — январь и февраль, уточняют в "Алеане". Во второй половине января тур на Кольский полуостров с возможностью наблюдать северное сияние стоит от 78 тысяч рублей на двоих на три-четыре дня (под ключ). Индивидуальная экскурсия — от пяти тысяч на одного.Лучшие месяцы для поездки в Архангельскую область — с октября по март. Тур на две ночи с проживанием в "трешке" без питания и дороги – от 14 тысяч рублей на двоих.В Ямало-Ненецком автономном округе всполохи Авроры раскрашивают небо с ноября по март. Цена — от десяти тысяч на двоих. Это за две ночи в апартаментах в Салехарде.В Коми период наблюдения — с сентября до апреля, наиболее активные вспышки — с ноября по март, когда ночи особенно холодные. Гостиница в Сыктывкаре без питания на пару ночей — от десяти тысяч на двоих.В Карелии северное сияние видно вдали от населенных пунктов, например в нацпарке "Паанаярви". Такой же двухдневный тур на двоих обойдется в семь тысяч.В Красноярском крае сезон Авроры — с сентября по апрель. Две ночи в столице региона — семь тысяч на двоих, на Таймыре дороже — от 17 тысяч.Как подготовиться к поездке"Я дважды видела сияние, оба раза — на Кольском полуострове. В сентябре и ноябре. Картинка завораживает, можно бесконечно смотреть на эти танцы цвета на небе. Даже замерзнув, туристы не в силах отвести взгляд от горизонта", — говорит Ксения Рубцова.Гиды рекомендуют подготовиться. "В Мурманске не то чтобы холодно, нас подогревает одно из течений Гольфстрима, и суровых сибирских морозов не бывает. Но тут очень высокая влажность и даже при небольшом морозе ветер обжигает", — предупреждает Павел Михалюк.Одеваться нужно как на горнолыжный склон. "Не забудьте теплую обувь, стельки с подогревом, шарфы и шапки", — перечисляет эксперт. Хотя гиды часто берут с собой запас теплых баффов (шарф, который позволяет закрыть голову и часть лица), рукавиц.Как поймать северное сияниеЛучше организовать поездку на несколько ночей. "Бывает снегопад, облачность, непогода, когда сияния не видно, — объясняют специалисты ArcticDiscovery. — Считается, что проще всего в Мурманске. Главное — не оставаться на одном месте, а выезжать на поиски. Остальное — вопрос везения"."Вечером и всю ночь участников специализированных туров возят на машине по разным точкам. Гиды обмениваются информацией в чатах", — добавляет Рубцова.Прогноз за два-три дня достаточно часто оправдывается. "Но гарантии нет никогда. Можно ждать месяц и ничего не увидеть, а кто-то прилетит на один день — и пожалуйста", — говорит эксперт.Гиды в Мурманской области анализируют в профессиональных сообществах карту ветров, геомагнитную активность, подтверждает Михалюк. К их советам стоит прислушаться.Важны три фактора — темное время суток, ясное небо и высокая солнечная активность, уточняет Михалюк. Две трети тургрупп обычно добиваются желаемого.Никаких секретных мест, где сияние чаще, нет. Но в городе слишком много фонарей, неоновой рекламы, украшений с подсветкой.Часто всполохи просто не видны — например, когда они над облаками. Или летом, в полярный день."Но это тоже интересное природное явление, которое стоит посмотреть. В два часа ночи туристы гуляют по Мурманску, а солнце, не заходя, снова поднимается", — добавляет экскурсовод.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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туризм, маршруты - туризм, кольский полуостров, мурманск, мурманская область, новый год, северное сияние, куда поехать, что посмотреть , чукотка
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Кольский полуостров, Мурманск, Мурманская область, Новый год, северное сияние, куда поехать, что посмотреть , Чукотка

Лови чудо! Куда и когда ехать за полярным сиянием

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в окрестностях реки Уры Мурманской области
Северное сияние в окрестностях реки Уры Мурманской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние в окрестностях реки Уры Мурманской области
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Красивейшее природное явление можно увидеть во многих северных регионах России. В ближайшие недели самое время отправиться в путешествие за полярным сиянием. Какое направление выбрать, как подготовиться к поездке и во сколько обойдется охота за невероятно яркими всполохами — в материале РИА Новости.

Рецепт десяти лет счастья

"В Азии считается, что, если увидишь в небе Aurora Borealis, получишь десять лет счастья. Туристы едут непрерывным потоком", — говорит пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк.
© iStock.com / Olga MurashevaСеверное сияние над жилыми домами
Северное сияние над жилыми домами - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / Olga Murasheva
Северное сияние над жилыми домами
Большинство направляется в Мурманскую область. Это самый доступный вариант: от Москвы и Петербурга до Кольского полуострова около двух часов лету, объясняют в Arctic Discovery.
За год спрос увеличился на десять процентов, подсчитали эксперты национального туроператора "Алеан". Цена путевок выросла примерно на 15 процентов.
© iStock.com / alexkotlovСеверное сияние в поселке Териберка
Северное сияние в поселке Териберка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / alexkotlov
Северное сияние в поселке Териберка
"Из арабских стран приезжают к нам не только за сиянием, но и за нашим снегом, который вызывает восторг. Я наблюдал, как туристы просто купаются в сугробах, не понимая, что это за субстанция под ногами", — рассказывает Михалюк.

Где увидеть полярное сияние в России

"Чем ближе к полярному кругу, тем больше шансов", — отмечает руководитель направления сборных туров RussiaDiscovery Ксения Рубцова.
© iStock.com / SlastnikovСеверное сияние в Мурманске
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / Slastnikov
Северное сияние в Мурманске
Самое популярное место — Кольский полуостров. Также туристы едут в Карелию, Архангельскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Якутию, Коми, на Чукотку.
В Мурманской области увидеть ярко-зеленые всполохи можно с сентября по апрель, но лучшие месяцы для фотоохоты — январь и февраль, уточняют в "Алеане". Во второй половине января тур на Кольский полуостров с возможностью наблюдать северное сияние стоит от 78 тысяч рублей на двоих на три-четыре дня (под ключ). Индивидуальная экскурсия — от пяти тысяч на одного.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВетряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
Ветряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере
Ветряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
© РИА Новости / Илья Тимин
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1 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Новосибирске.
Северное сияние в Новосибирске
Северное сияние в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 8
© iStock.com / aapsky

Северное сияние над рекой.

Северное сияние над рекой

Северное сияние над рекой.

© iStock.com / aapsky
3 из 8
© РИА Новости / Роберт Прасценис | Перейти в медиабанкСеверное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
Северное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края
Северное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
© РИА Новости / Роберт Прасценис
Перейти в медиабанк
4 из 8
© iStock.com / kurmyshov

Северное сияние.

Северное сияние

Северное сияние.

© iStock.com / kurmyshov
5 из 8
© РИА Новости / Вадим Романов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Ленинградской области.
Северное сияние в Ленинградской области
Северное сияние в Ленинградской области.
© РИА Новости / Вадим Романов
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6 из 8
© РИА Новости / Вадим Романов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Ленинградской области.
Северное сияние в Ленинградской области
Северное сияние в Ленинградской области.
© РИА Новости / Вадим Романов
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7 из 8
© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Челябинске.
Северное сияние в Челябинске
Северное сияние в Челябинске.
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в медиабанк
8 из 8
Ветряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
1 из 8
Северное сияние в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Северное сияние над рекой.

© iStock.com / aapsky
3 из 8
Северное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
© РИА Новости / Роберт Прасценис
Перейти в медиабанк
4 из 8

Северное сияние.

© iStock.com / kurmyshov
5 из 8
Северное сияние в Ленинградской области.
© РИА Новости / Вадим Романов
Перейти в медиабанк
6 из 8
Северное сияние в Ленинградской области.
© РИА Новости / Вадим Романов
Перейти в медиабанк
7 из 8
Северное сияние в Челябинске.
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в медиабанк
8 из 8
Лучшие месяцы для поездки в Архангельскую область — с октября по март. Тур на две ночи с проживанием в "трешке" без питания и дороги – от 14 тысяч рублей на двоих.
В Ямало-Ненецком автономном округе всполохи Авроры раскрашивают небо с ноября по март. Цена — от десяти тысяч на двоих. Это за две ночи в апартаментах в Салехарде.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Мурманске
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северное сияние в Мурманске
В Коми период наблюдения — с сентября до апреля, наиболее активные вспышки — с ноября по март, когда ночи особенно холодные. Гостиница в Сыктывкаре без питания на пару ночей — от десяти тысяч на двоих.
В Карелии северное сияние видно вдали от населенных пунктов, например в нацпарке "Паанаярви". Такой же двухдневный тур на двоих обойдется в семь тысяч.
© iStock.com / jetstream4wdСеверное сияние в Карелии
Северное сияние в Карелии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / jetstream4wd
Северное сияние в Карелии
В Красноярском крае сезон Авроры — с сентября по апрель. Две ночи в столице региона — семь тысяч на двоих, на Таймыре дороже — от 17 тысяч.

Как подготовиться к поездке

"Я дважды видела сияние, оба раза — на Кольском полуострове. В сентябре и ноябре. Картинка завораживает, можно бесконечно смотреть на эти танцы цвета на небе. Даже замерзнув, туристы не в силах отвести взгляд от горизонта", — говорит Ксения Рубцова.
© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в районе озера Касарги Челябинской области
Северное сияние в районе озера Касарги Челябинской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в медиабанк
Северное сияние в районе озера Касарги Челябинской области
Гиды рекомендуют подготовиться. "В Мурманске не то чтобы холодно, нас подогревает одно из течений Гольфстрима, и суровых сибирских морозов не бывает. Но тут очень высокая влажность и даже при небольшом морозе ветер обжигает", — предупреждает Павел Михалюк.
Одеваться нужно как на горнолыжный склон. "Не забудьте теплую обувь, стельки с подогревом, шарфы и шапки", — перечисляет эксперт. Хотя гиды часто берут с собой запас теплых баффов (шарф, который позволяет закрыть голову и часть лица), рукавиц.

Как поймать северное сияние

Лучше организовать поездку на несколько ночей. "Бывает снегопад, облачность, непогода, когда сияния не видно, — объясняют специалисты ArcticDiscovery. — Считается, что проще всего в Мурманске. Главное — не оставаться на одном месте, а выезжать на поиски. Остальное — вопрос везения".
© iStock.com / icyyokeСеверное сияние в Мурманске
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / icyyoke
Северное сияние в Мурманске
"Вечером и всю ночь участников специализированных туров возят на машине по разным точкам. Гиды обмениваются информацией в чатах", — добавляет Рубцова.
Прогноз за два-три дня достаточно часто оправдывается. "Но гарантии нет никогда. Можно ждать месяц и ничего не увидеть, а кто-то прилетит на один день — и пожалуйста", — говорит эксперт.
Гиды в Мурманской области анализируют в профессиональных сообществах карту ветров, геомагнитную активность, подтверждает Михалюк. К их советам стоит прислушаться.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Зеленоградске
Северное сияние в Зеленоградске - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Северное сияние в Зеленоградске
Важны три фактора — темное время суток, ясное небо и высокая солнечная активность, уточняет Михалюк. Две трети тургрупп обычно добиваются желаемого.
Никаких секретных мест, где сияние чаще, нет. Но в городе слишком много фонарей, неоновой рекламы, украшений с подсветкой.
Часто всполохи просто не видны — например, когда они над облаками. Или летом, в полярный день.
"Но это тоже интересное природное явление, которое стоит посмотреть. В два часа ночи туристы гуляют по Мурманску, а солнце, не заходя, снова поднимается", — добавляет экскурсовод.
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