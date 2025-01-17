https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html

Корабли НАТО уже в Финском заливе. Что назревает у российских границ

Корабли НАТО уже в Финском заливе. Что назревает у российских границ - РИА Новости, 17.01.2025

Корабли НАТО уже в Финском заливе. Что назревает у российских границ

Запуская в Балтийском море операцию Baltic Sentry, Запад рассчитывает радикально нарастить военное присутствие ВМС НАТО у северо-западных границ России. Миссия... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:00:00+03:00

2025-01-17T08:00:00+03:00

2025-01-17T08:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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эстония

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Запуская в Балтийском море операцию Baltic Sentry, Запад рассчитывает радикально нарастить военное присутствие ВМС НАТО у северо-западных границ России. Миссия рассчитана на 90 дней, но может затянуться. В учениях задействованы корабли, авиация и беспилотники. О планах альянса — в материале РИА Новости.Из-за кабеляВ официальном пресс-релизе НАТО сказано, что операцию проводят для предотвращения "любых попыток государственных или негосударственных субъектов нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре". Поводом для таких мер называют повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией 25 декабря прошлого года. Причину инцидента до сих пор не установили, но западные СМИ и эксперты негласно возложили вину на Россию."Baltic Sentry будет осуществлять целенаправленное сдерживание по всему Балтийскому морю и противодействовать дестабилизирующим действиям, подобным тем, что наблюдались в прошлом месяце, — заявил генерал армии США Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. — Это свидетельствует о способности альянса быстро реагировать на такую ​​дестабилизацию и демонстрирует силу нашего единства перед лицом любого вызова".В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте пригрозил, что потенциальные угрозы инфраструктуре альянса будут иметь последствия, включая возможный абордаж, конфискацию и арест судов-нарушителей. Он не стал конкретизировать, сколько именно военнослужащих и техники участвует в операции, но подчеркнул, что состав и численность патрульной группировки будет меняться в зависимости от обстановки.Известно, что в Baltic Sentry примут участие главным образом корабли класса фрегат. Такие есть у Германии, Дании и Польши. Кроме того, будут задействованы морская авиация и небольшой флот безэкипажных катеров. В частности, в среду днем в Финский залив зашли немецкий минный тральщик Datteln и гидрографическое судно Luymes Королевских ВМС. Наверняка под шумок вероятный противник будет с помощью самолетов радиотехнической и радиоэлектронной разведки регулярно прощупывать Ленинградскую и Калининградскую области.Последнюю, кстати, в НАТО относят к зонам ограничения и воспрещения доступа и маневра (Anti-Access/Area Denial, A2AD). Такими в альянсе считают территории, максимально плотно прикрытые системами противовоздушной и противокорабельной обороны. Действительно, в Калининградской области создана глубокоэшелонированная система ПВО на основе комплексов С-400. Там же на боевом дежурстве стоят береговые ракетные "Балы" и "Бастионы". А по земле может ударить группировка "Искандеров".К зонам A2/AD в Пентагоне также относят Тайваньский пролив и Крымский полуостров. Как ожидается, западные войска будут нести в них неоправданно высокие потери, которые превысят ценность военного контроля над этими территориями. Очень вероятно, что учения Baltic Sentry — одна из попыток подобрать ключ к калининградскому бастиону.Информационная артподготовкаВажно отметить информационную составляющую операции Baltic Sentry. В конце прошлого года западные СМИ и политики начали медийную "информподготовку". Двадцать шестого декабря журналисты Politico вбросили "страшилку" о том, что Россия может попытаться захватить часть Восточной Эстонии и уже глушит спутниковую навигацию, запускает разведывательные БПЛА. Цель — заставить НАТО начать большую войну в ответ. На следующий день после публикации эстонский премьер Кристен Михал заявил, что в ближайшее время в Эстонии разместят "флот сдерживания".Позже Марк Рютте объявил о возможном увеличении военного присутствия в Балтийском море из-за "возможного саботажа в отношении подводных кабелей". Уже 7 января Эстония предложила создать общий штаб НАТО для операций на Балтике и постоянно держать в море военные корабли на основе ротации. По словам министра обороны Певкура, "на первых порах главную ответственность на себя возьмет Германия". Также идут переговоры о том, как подключить Швецию и Польшу. У самой Эстонии кораблей для этих целей нет.Таким образом, от вброса Politico до начала операции Baltic Sentry прошло менее трех недель. Очевидно, в НАТО решили нарастить военно-морское присутствие в Балтийском море и ждали формальный повод. Им стал инцидент с подводным кабелем, а также "сенсация" американских журналистов о том, что Россия хочет спровоцировать войну с альянсом. Однако цели вероятного противника ясны — блокировать Балтийский флот России и, возможно, воспрепятствовать движению торговых судов, попавших под западные санкции.Еще один фронтОдновременно НАТО проводит в Европе крупные сухопутные маневры Steadfast Dart. В них принимают участие более десяти тысяч военных. Цель — продемонстрировать способность альянса оперативно реагировать и обороняться в ответ на действия любого потенциального противника, в том числе России. В тренировках задействованы 17 кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, 1,5 тысячи единиц военной техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. По мнению экспертов, сценарий Steadfast Dart целиком и полностью соответствует стратегической концепции Североатлантического альянса, в которой Россию называют главной угрозой безопасности.В маневрах участвуют Вооруженные силы Великобритании и тысячи военнослужащих из других стран НАТО, которые будут действовать на территориях Румынии, Болгарии и Греции. Речь идет о развертывании сил союзников в том числе из Франции, Италии, Испании, Словении и Турции.Лондон намерен направить 2,6 тысячи военнослужащих и 730 единиц техники. Как сообщили в Минобороны Великобритании, британские военные на учениях будут командовать всеми сухопутными силами. В Steadfast Dart также привлекут ВМС и ВВС королевства. В НАТО рассчитывают, что учения позволят оценить возможности для оперативного развертывания сил быстрого реагирования на восточных границах блока.

https://ria.ru/20250114/rossiya-1993720725.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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