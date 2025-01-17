https://ria.ru/20250117/vsu-1994224313.html

Британия хочет отправлять на Украину курсантов

Британия хочет отправлять на Украину курсантов - РИА Новости, 17.01.2025

Британия хочет отправлять на Украину курсантов

Великобритания в рамках соглашения с Киевом будет отправлять на Украину британских курсантов для перенимания опыта ВСУ, следует из заявления британских властей. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:55:00+03:00

2025-01-17T15:55:00+03:00

2025-01-17T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Великобритания в рамках соглашения с Киевом будет отправлять на Украину британских курсантов для перенимания опыта ВСУ, следует из заявления британских властей. "Украинские курсанты офицерской школы будут проходить подготовку в Королевской военной академии в Сандхерсте, что поможет развивать будущих военных лидеров Украины. Британские курсанты также смогут посещать учебные заведения для подготовки на Украине, получая знания из первых рук от украинских Вооруженных сил", — говорится в заявлении.Как отмечает газета Times со ссылкой на источник в оборонной сфере, курсантов могут начать отправлять уже в этом году. В четверг правительство Великобритании опубликовало соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной. Британское правительство сообщило, что Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках этого соглашения. Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250117/svo-1994210486.html

https://ria.ru/20250117/yug-1994210318.html

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в мире, украина, великобритания, киев, кир стармер, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия