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Британия хочет отправлять на Украину курсантов - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 17.01.2025 (обновлено: 16:23 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/vsu-1994224313.html
Британия хочет отправлять на Украину курсантов
Британия хочет отправлять на Украину курсантов - РИА Новости, 17.01.2025
Британия хочет отправлять на Украину курсантов
Великобритания в рамках соглашения с Киевом будет отправлять на Украину британских курсантов для перенимания опыта ВСУ, следует из заявления британских властей. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:55:00+03:00
2025-01-17T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Великобритания в рамках соглашения с Киевом будет отправлять на Украину британских курсантов для перенимания опыта ВСУ, следует из заявления британских властей. "Украинские курсанты офицерской школы будут проходить подготовку в Королевской военной академии в Сандхерсте, что поможет развивать будущих военных лидеров Украины. Британские курсанты также смогут посещать учебные заведения для подготовки на Украине, получая знания из первых рук от украинских Вооруженных сил", — говорится в заявлении.Как отмечает газета Times со ссылкой на источник в оборонной сфере, курсантов могут начать отправлять уже в этом году. В четверг правительство Великобритании опубликовало соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной. Британское правительство сообщило, что Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках этого соглашения. Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250117/svo-1994210486.html
https://ria.ru/20250117/yug-1994210318.html
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в мире, украина, великобритания, киев, кир стармер, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Кир Стармер, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Россия
Британия хочет отправлять на Украину курсантов

Британия намерена отправлять на Украину курсантов, чтобы те перенимали опыт ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Великобритания в рамках соглашения с Киевом будет отправлять на Украину британских курсантов для перенимания опыта ВСУ, следует из заявления британских властей.
"Украинские курсанты офицерской школы будут проходить подготовку в Королевской военной академии в Сандхерсте, что поможет развивать будущих военных лидеров Украины. Британские курсанты также смогут посещать учебные заведения для подготовки на Украине, получая знания из первых рук от украинских Вооруженных сил", — говорится в заявлении.
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Как отмечает газета Times со ссылкой на источник в оборонной сфере, курсантов могут начать отправлять уже в этом году.
В четверг правительство Великобритании опубликовало соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной. Британское правительство сообщило, что Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках этого соглашения.
Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияКиевКир СтармерСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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