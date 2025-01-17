https://ria.ru/20250117/c2h5oh--1994026561.html

"За этим следил КГБ". Какой эксперимент над людьми возобновили в России

"За этим следил КГБ". Какой эксперимент над людьми возобновили в России - РИА Новости, 17.01.2025

"За этим следил КГБ". Какой эксперимент над людьми возобновили в России

Ее называли "шерсть", от вкуса и запаха плевались, пытались перегонять в спирт, но пить не переставали. В 1984 году в отдаленном колымском поселении провели... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:00:00+03:00

2025-01-17T08:00:00+03:00

2025-01-17T08:09:00+03:00

биология

алкоголь

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Ее называли "шерсть", от вкуса и запаха плевались, пытались перегонять в спирт, но пить не переставали. В 1984 году в отдаленном колымском поселении провели уникальный эксперимент: местным завезли водку "Золотое руно", которая, как утверждалось, обладала беспохмельными свойствами. Чем это закончилось и как сегодня пытаются сделать алкоголь безопасным — в материале РИА Новости."Медицина для здоровых"Приморский ученый-фармаколог Израиль Брехман (1921-1994 годы) еще во времена Второй мировой занимался разработкой веществ, стимулирующих возможности организма. Создавал препараты для военных на основе наркотического вещества — амфетамина. Затем изучал целебные свойства женьшеня и растения элеутерококк, широко распространенного на Дальнем Востоке. Считал содержащиеся в них вещества так называемыми адаптогенами — якобы повышающими сопротивляемость организма болезням и стрессу. Своего рода "лекарство для здоровых". Отметим, что современная наука считает эффект от адаптогенов недоказанным. В исследованиях же советской эпохи, как выяснилось, были серьезные ошибки.Со временем у Брехмана сложилась концепция валеологии — целой "медицины для здоровых", которая предполагала не только прием определенных препаратов неспецифического действия (тех же адаптогенов), но и определенный образ жизни. Брехман посвятил валеологии несколько работ. Эта концепция пользовалась большой популярностью в 1990-х в странах СНГ. Минздрав России даже утвердил должность "врач-валеолог". Соответствующих специалистов готовили в вузах. Однако, вобрав в себя идеи эзотериков, нью-эйдж и каббалистики, валеология подверглась жесткой критике со стороны как ученых, так и церкви и лишилась официального статуса.Наиболее ярким эпизодом в карьере Брехмана стал эксперимент с водкой "Золотое руно"."Аргонавты"В конце 1970-х алкоголизм в СССР приобрел характер национальной катастрофы. Брехман предложил способ решения проблемы — с помощью его любимых методов. Объяснял: если изменить формулу спиртных напитков, это снизит негативные последствия, а то и вовсе заставит население плавно отказаться от пагубной привычки.Эксперименты на крысах показали, что водка, смешанная с адаптогенами, вдвое повышает для них смертельную дозу алкоголя, причем лабораторные животные, ставшие алкоголиками, избавлялись от недуга. Однако элеутерококка и тем более женьшеня физически не хватило бы для массового производства веселящих напитков.Принялись искать альтернативные источники чудодейственных веществ. Обратили внимание на республики Закавказья — вина там пьют много, а алкоголиков мало. Брехман подумал, что все дело в особых свойствах винограда. И, разумеется, нашел нужное вещество в виноградной кисточке. Назвал его "каприм" — от "Кавказ" и "Приморье". Предложил масштабный эксперимент: изготовить большую партию водки с капримом и посмотреть на эффект. В Москве затею одобрили.Производство организовали в Грузии — из груш, которые массово насадили в республике при Сталине. Оказалось, при такой технологии получался специфический вкус — "похожий на кофейный". К тому же водка быстро портилась и давала осадок.Местом же самого эксперимента выбрали Северо-Эвенский район Магаданской области."Что пил?" — "Шерсть!"Территория с населением 12 тысяч человек была изолированной, добирались туда только по морю или по воздуху. К тому же значительную часть местных составляли эвены, чей метаболизм справлялся со спиртным хуже, чем у европеоидов.В 1984 году все крепкие напитки из региона изъяли и завезли "Золотое руно" — так назвали новую водку. Эффект изучали под предлогом диспансеризации. Негласный надзор осуществлял КГБ.Эксперимент длился 11 месяцев. За это время, как заявляли ученые, потребление спиртного упало на 27 процентов, алкогольные психозы исчезли, снизилась преступность и выросла производительность труда. А метаболизм эвенов заработал не хуже, чем у славян.Но подтвердить корректность данных невозможно. Очевидцы же утверждают, что по воздействию на организм "Золотое руно" ничем не отличалось от других крепких напитков — и от похмелья люди страдали, и производительность труда снижалась."Мне не знакомы результаты эксперимента, — рассказывала прессе Зоя Кочаток, которая в те времена работала психиатром-наркологом Северо-Эвенской центральной районной больницы. — Я общалась с алкоголиками, они "Руно" не любили. Поступает в отделение алкаш с абстинентным синдромом, спрашиваю его: что пил? Отвечает: "шерсть"! Мне все понятно".Как бы то ни было, довести эксперимент до конца не получилось. В стране решили ввести сухой закон и исследование свернули, несмотря на яростные протесты Брехмана и его соратников. Самого же ученого обвинили в пропаганде алкоголя.НаследникиСовременная российская спиртовая промышленность не оставляет попыток изобрести беспохмельную водку. Так, в 2021-м команда специалистов из Новосибирска запатентовала способ изготовления водки, которая, как уверяли, не вызывает похмелья. Такой напиток, согласно заявлению, на 18-20 процентов сокращает токсическое и постинтоксикационное действие водки, на 20-33 — скорость формирования алкогольной зависимости, а вот эйфорический эффект сохраняет "почти полностью".Совсем недавно, в этом месяце, сообщили о новом рецепте, который снижает синдром отмены на 57 процентов, как отмечается на сайте ВНИИПБТ. Таковы результаты исследований на 36 беспородных крысах-самцах, не имевших до этого контакта с алкоголем. Животным давали как инновационную разработку, так и обычную водку. В итоге у контрольной группы синдром отмены этанола составил 9,4 балла, а у крыс, которые употребляли обновленный продукт, — всего четыре балла, уточнили в "Алкогольной сибирской группе".Исследования на людях закончат через полтора месяца. При разработке рецепта опыт Брехмана изучали, подчеркнули в компании.Полностью рецепт не разглашают. Упоминают лишь, что используются пшеничный спирт, вода "с оптимально подобранным микроэлементным составом", ароматный спирт семян расторопши, травы клевера, а также комплексная пищевая добавка "Лимонник китайский". Эта разработка отечественных биотехнолов, как утверждается, обладает "алкопротекторными свойствами".Но последние новости науки не дают любителям выпить повода для оптимизма. Как выясняется, спиртное даже опаснее, чем считали ранее. Так, главный хирург США доктор Вивек Мурти призвал размещать на этикетках алкогольных напитков информацию о том, что содержимое бутылок провоцирует рак.Единственный же доказанный способ ослабить негативный эффект — умеренность в потреблении. Отметим, что россияне с 1990-х пили все меньше и меньше, однако в 2024 году показатель остановился на уровне около 8,5 литра чистого этанола на душу населения. Комментируя данную информацию, министр здравоохранения Михаил Мурашко еще раз напомнил, что "безопасных доз алкоголя не бывает".

https://ria.ru/20250112/kofe-1993159937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биология, алкоголь