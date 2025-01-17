https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html

"Военные в отчаянии". Раскрыт неприятный секрет подготовки ВСУ

"Военные в отчаянии". Раскрыт неприятный секрет подготовки ВСУ - РИА Новости, 17.01.2025

"Военные в отчаянии". Раскрыт неприятный секрет подготовки ВСУ

Зеленский в очередной раз соврал о ситуации в украинской армии — вопреки его словам, масштабы дезертирства растут. Западные партнеры признают повальное бегство... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:00:00+03:00

2025-01-17T08:00:00+03:00

2025-01-17T08:08:00+03:00

украина

франция

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эммануэль макрон

дональд трамп

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Зеленский в очередной раз соврал о ситуации в украинской армии — вопреки его словам, масштабы дезертирства растут. Западные партнеры признают повальное бегство из ВСУ, но в Киеве только пожимают плечами по этому поводу, расписываясь в собственном бессилии. Что пытаются скрыть власти Украины — в материале РИА Новости.Цифры против фактовСлучаи самовольного оставления части (СОЧ) в ВСУ с осени пошли на спад, заявил Зеленский журналистам. "Это факт", — подчеркнул он. Однако официальная статистика свидетельствует об обратном: в последние месяцы число дезертиров резко увеличилось.Как сообщает прокуратура, за самоволку и уклонение от службы в 2024-м открыто 89 449 уголовных дел — больше в 3,7 раза, чем годом ранее. И динамика явно не в пользу киевского режима. В сентябре было около восьми тысяч дезертиров. В декабре — уже 17 тысяч."Число тех, кто покинул подразделение, порой превышает потери убитыми и ранеными", — сказал один из военнослужащих ВСУ польской Gazeta Wyborcza.К тому же, как отметил украинский журналист Владимир Бойко, дезертиров сейчас практически не ищут."Без предъявления подозрения невозможно включить в список на розыск", — пояснил он. В 2024-м так поступили только в восьми тысячах случаев. Таким образом, девяносто процентов покинувших часть — вне поля зрения правоохранительных органов.Власти все еще надеются, что дезертиры добровольно вернутся в строй. Рада продлила амнистию для них до марта.Пока этой возможностью воспользовались лишь семь тысяч человек, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).Сбежавшая "Анна"Громким скандалом обернулось формирование 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", обошедшееся в 900 миллионов евро. Готовили ее на натовских полигонах во Франции, о чем Зеленский лично договаривался с Макроном. Красивую картинку перед Западом подпортило бегство более 900 военных еще до отправки за границу. Полсотни дезертировали уже на французской территории, что подтвердили источники из военных кругов в Париже."Они находились в казармах, выходить на улицу не запрещали. <..> По нашим законам им ничего не угрожает", — пояснили в Министерстве обороны.Для двух тысяч солдат, обучавшихся во Франции, действовали украинские дисциплинарные нормы. Следить за порядком должны были три сотни офицеров и сержантов ВСУ, но они предпочли закрыть на дезертирство глаза.Еще 2200 бойцов бригады тренировались на родине. Когда все собрались вместе, их сразу же стали растаскивать по другим подразделениям для восполнения потерь. Повальное дезертирство усилилось. Убегали даже офицеры. Командир одной из рот еще и подговаривал солдат уйти вместе с ним. На днях его задержали в Ровенской области.Дух пораженияКомандующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый попытался представить эту ситуацию исключением. "Главный вызов, с которым столкнулась бригада, — низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, непосредственно управляющих людьми", — оправдывался он. По его словам, подразделение собирали второпях и не успели провести нормальное слаживание.Однако скандал с 155-й закономерен. Такое происходит повсеместно. Тринадцать тысяч мобилизованных готовились в Польше — в основном в Познани. Местные военные сообщили изданию Gazeta Prawna, что около 1,3 тысячи вэсэушников покинули казармы и не вернулись. Преследовать их там также никто не уполномочен.Иногда дезертиры оставляют записки. Мотивы побега и тем более места, куда направляются, обычно не указывают. Польские СМИ отмечают, что, как правило, все хотят добраться до Германии.Эффективность учебных программ — тоже под вопросом. В среднем после двухмесячных тренировок в ЕС вэсэушник на передовой гибнет или получает ранение в течение 30 дней. Для тех, кто не выезжал за границу, срок короче — пара недель.В Киеве ответственность за дезертирство и поражения на поле боя стараются переложить на союзников. Методики обучения, предлагаемые инструкторами НАТО, зачастую не соответствуют реалиям современного конфликта, пишет "Украинская правда". Но сути дела это не меняет. Боевой дух, о котором рассуждал генерал Драпатый, неуклонно падает."Когда я пришел в армию, ситуация уже была неважной. Но теперь для новобранцев все настолько плохо, что я даже не возьмусь осуждать дезертиров", — признался в интервью The Washington Post один из военнослужащих ВСУ.Те, кто еще в окопах, все чаще рассуждают о намерениях Дональда Трампа урегулировать конфликт и переговорах даже при условии территориальных уступок, утверждает американское издание. Но Зеленский продолжает делать вид, что у него все под контролем, обманывая и Запад, и украинский народ.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

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украина, франция, киев, эммануэль макрон, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский