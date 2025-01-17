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В Великобритании пришли в ужас из-за поступка Стармера в Киеве
В Великобритании пришли в ужас из-за поступка Стармера в Киеве - РИА Новости, 17.01.2025
В Великобритании пришли в ужас из-за поступка Стармера в Киеве
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X раскритиковал подписание соглашения о столетнем сотрудничестве Соединенного Королевства и... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:09:00+03:00
2025-01-17T14:09:00+03:00
2025-01-17T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X раскритиковал подписание соглашения о столетнем сотрудничестве Соединенного Королевства и Украины."Соглашение Стармера о столетнем сотрудничестве Британии с Украиной отвратительно", — пожаловался политик.По мнению Кертена, его страна должна деэскалировать конфликт, а не отправлять огромные суммы Киеву в период этого соглашения и ухудшать жизнь для британских пенсионеров, фермеров и бизнеса.В четверг премьер-министр Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнерстве, оно содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море.
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в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дмитрий Песков
В Великобритании пришли в ужас из-за поступка Стармера в Киеве
Политик Кертен назвал соглашение о столетнем сотрудничестве с Украиной мерзким