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В Великобритании пришли в ужас из-за поступка Стармера в Киеве - РИА Новости, 17.01.2025
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14:09 17.01.2025 (обновлено: 14:12 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/starmer-1994193847.html
В Великобритании пришли в ужас из-за поступка Стармера в Киеве
В Великобритании пришли в ужас из-за поступка Стармера в Киеве - РИА Новости, 17.01.2025
В Великобритании пришли в ужас из-за поступка Стармера в Киеве
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X раскритиковал подписание соглашения о столетнем сотрудничестве Соединенного Королевства и... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:09:00+03:00
2025-01-17T14:12:00+03:00
в мире
украина
киев
великобритания
владимир зеленский
кир стармер
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X раскритиковал подписание соглашения о столетнем сотрудничестве Соединенного Королевства и Украины.&quot;Соглашение Стармера о столетнем сотрудничестве Британии с Украиной отвратительно&quot;, — пожаловался политик.По мнению Кертена, его страна должна деэскалировать конфликт, а не отправлять огромные суммы Киеву в период этого соглашения и ухудшать жизнь для британских пенсионеров, фермеров и бизнеса.В четверг премьер-министр Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнерстве, оно содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море.
https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html
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в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дмитрий Песков
В Великобритании пришли в ужас из-за поступка Стармера в Киеве

Политик Кертен назвал соглашение о столетнем сотрудничестве с Украиной мерзким

© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X раскритиковал подписание соглашения о столетнем сотрудничестве Соединенного Королевства и Украины.
«

"Соглашение Стармера о столетнем сотрудничестве Британии с Украиной отвратительно", — пожаловался политик.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Раде раскрыли зловещий план Зеленского
Вчера, 11:58
По мнению Кертена, его страна должна деэскалировать конфликт, а не отправлять огромные суммы Киеву в период этого соглашения и ухудшать жизнь для британских пенсионеров, фермеров и бизнеса.
В четверг премьер-министр Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнерстве, оно содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Если мы позволим". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине
Вчера, 11:06
 
В миреУкраинаКиевВеликобританияВладимир ЗеленскийКир СтармерДмитрий Песков
 
 
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