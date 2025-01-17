https://ria.ru/20250117/britaniya-1994289057.html

Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии

Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии - РИА Новости, 17.01.2025

Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии

Новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации, заявили в российском... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:24:00+03:00

2025-01-17T20:24:00+03:00

2025-01-17T20:58:00+03:00

в мире

кир стармер

россия

лондон

великобритания

специальная военная операция на украине

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148734/49/1487344951_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cd5782e3d0a2fd1d8b73e6751530a040.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации, заявили в российском посольстве в Лондоне. "Содержание заявлений и официальных документов свидетельствует о новых крайне провокационных замыслах британцев в отношении этой страны (Украины. — Прим. ред.), включая создание военных баз на ее территории и помощь в разработке дальнобойных вооружений. Это грозит очередными витками эскалации", — говорится в комментарии посольства, предоставленном РИА Новости.В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого подписал договор о "столетнем партнерстве" между странами. Британское правительство сообщило, что Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках этого соглашения. Кроме того, Великобритания планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html

https://ria.ru/20250117/rogov-1994228428.html

россия

лондон

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кир стармер, россия, лондон, великобритания, украина, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров