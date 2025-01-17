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Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии
Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии - РИА Новости, 17.01.2025
Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии
Новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации, заявили в российском... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:24:00+03:00
2025-01-17T20:24:00+03:00
2025-01-17T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации, заявили в российском посольстве в Лондоне. "Содержание заявлений и официальных документов свидетельствует о новых крайне провокационных замыслах британцев в отношении этой страны (Украины. — Прим. ред.), включая создание военных баз на ее территории и помощь в разработке дальнобойных вооружений. Это грозит очередными витками эскалации", — говорится в комментарии посольства, предоставленном РИА Новости.В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого подписал договор о "столетнем партнерстве" между странами. Британское правительство сообщило, что Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках этого соглашения. Кроме того, Великобритания планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html
https://ria.ru/20250117/rogov-1994228428.html
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в мире, кир стармер, россия, лондон, великобритания, украина, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров
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Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии
Посольство России в Лондоне: новые заявления Британии грозят витками эскалации