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Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии - РИА Новости, 17.01.2025
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20:24 17.01.2025 (обновлено: 20:58 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/britaniya-1994289057.html
Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии
Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии - РИА Новости, 17.01.2025
Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии
Новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации, заявили в российском... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:24:00+03:00
2025-01-17T20:58:00+03:00
в мире
кир стармер
россия
лондон
великобритания
специальная военная операция на украине
украина
нато
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации, заявили в российском посольстве в Лондоне. "Содержание заявлений и официальных документов свидетельствует о новых крайне провокационных замыслах британцев в отношении этой страны (Украины. — Прим. ред.), включая создание военных баз на ее территории и помощь в разработке дальнобойных вооружений. Это грозит очередными витками эскалации", — говорится в комментарии посольства, предоставленном РИА Новости.В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого подписал договор о "столетнем партнерстве" между странами. Британское правительство сообщило, что Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках этого соглашения. Кроме того, Великобритания планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html
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в мире, кир стармер, россия, лондон, великобритания, украина, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров
В мире, Кир Стармер, Россия, Лондон, Великобритания, Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров
Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии

Посольство России в Лондоне: новые заявления Британии грозят витками эскалации

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне
Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации, заявили в российском посольстве в Лондоне.
"Содержание заявлений и официальных документов свидетельствует о новых крайне провокационных замыслах британцев в отношении этой страны (Украины. — Прим. ред.), включая создание военных баз на ее территории и помощь в разработке дальнобойных вооружений. Это грозит очередными витками эскалации", — говорится в комментарии посольства, предоставленном РИА Новости.
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Британское правительство сообщило, что Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках этого соглашения. Кроме того, Великобритания планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКир СтармерРоссияЛондонВеликобританияУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСергей Лавров
 
 
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