https://ria.ru/20250117/vzryv-1994305659.html

При взрыве газа в доме в Нижегородской области погиб человек

При взрыве газа в доме в Нижегородской области погиб человек - РИА Новости, 17.01.2025

При взрыве газа в доме в Нижегородской области погиб человек

Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:09:00+03:00

2025-01-17T22:09:00+03:00

2025-01-17T22:52:00+03:00

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Пожар локализован на площади 250 квадратных метров. По уточненной информации, эвакуированы 16 человек, семь человек спасены, один пострадал и, к сожалению, один человек погиб", — говорится в сообщении.Ранее МЧС заявило, что в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева из-за взрыва газовоздушной смеси начался пожар. Загорелась кровля, и произошло обрушение межквартирной перегородки.В администрации округа сообщили РИА Новости, что в этом доме зарегистрированы 28 человек, количество проживающих пока уточняется. Глава муниципального округа Алексей Коротков находится на месте происшествия.Региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20241225/gaz-1991139245.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожарные на месте взрыва газа в Богородске Нижегородской области https://t.me/bgtvnews Семерых спасли из пожара (https://t.me/rt_russian/227481) в Нижегородской области, один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС. В двухэтажном многоквартирном доме в Богородске произошёл взрыв газа. Загорелась крыша, и обрушились межквартирные перегородки. На месте работают спасатели. Видео: «Богородск ТВ». 2025-01-17T22:09 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, следственный комитет россии (ск рф)