https://ria.ru/20250117/dizen-1994125136.html

"Не повод для обсуждений". В Норвегии резко высказались об Украине

"Не повод для обсуждений". В Норвегии резко высказались об Украине - РИА Новости, 17.01.2025

"Не повод для обсуждений". В Норвегии резко высказались об Украине

Позиция ряда стран НАТО, не желающих присоединения Украины к альянсу, неудивительна, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:23:00+03:00

2025-01-17T09:23:00+03:00

2025-01-17T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Позиция ряда стран НАТО, не желающих присоединения Украины к альянсу, неудивительна, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Зеленский заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО. Это не повод для обсуждения. Говорить об Украине в НАТО абсурдно", — заявил он.Дизен пояснил, что при вступлении в организацию киевский режим обязательно втянет альянс в прямое столкновение с Россией, а это приведет к ядерному конфликту.В феврале 2019 года в Конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евро-атлантической интеграции страны, в том числе среди целей указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора".Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против страны.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250115/duda-1993899387.html

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