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"Чертова дюжина". У президента отбирают власть

"Чертова дюжина". У президента отбирают власть - РИА Новости, 16.01.2025

"Чертова дюжина". У президента отбирают власть

Последняя неделя перед инаугурацией стала испытанием для Дональда Трампа. В конгрессе развернулись жаркие дебаты по поводу предложенных им кандидатов на важные... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T08:07:00+03:00

в мире

дональд трамп

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роберт кеннеди

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Последняя неделя перед инаугурацией стала испытанием для Дональда Трампа. В конгрессе развернулись жаркие дебаты по поводу предложенных им кандидатов на важные посты в администрации. Хотя в итоге команда сформируется, все свидетельствует о том, что легкой жизни ей ждать не стоит: слишком много претензий у законодателей. О противостоянии в американских коридорах власти — в материале РИА Новости.Долгая процедураИзбранный президент определился с 15 руководителями исполнительных департаментов еще месяц назад. Но их должна утвердить верхняя палата конгресса — сенат.Большинство там у республиканцев. Однако, как ранее сообщало РИА Новости, это вовсе не гарантия того, что все решения Трампа, в том числе кадровые, одобрят.Профильные комитеты сената приступили к слушаниям по кандидатурам. Голосование состоится после инаугурации.Из пятнадцати человек под прицел попали тринадцать. Двое пока за бортом: Роберт Кеннеди — младший (претендует на пост министра здравоохранения и социальных служб) и экс-конгрессвумен Тулси Габбард (потенциальный директор Национальной разведки).Оба, кстати, бывшие демократы, примкнувшие к Трампу под занавес избирательной кампании. С ними разберутся, видимо, уже в конце месяца. И вряд ли процедура будет легкой. Кеннеди, например, известен как ярый антипрививочник — для министра здравоохранения не самая лучшая характеристика.Но и к "чертовой дюжине", представшей перед сенаторами на этой неделе, вопросов хватает.Слабое звеноПервым в верхней палате выступил Пит Хегсет, которого Трамп хочет назначить министром обороны.Военный опыт имеется: служил в Ираке и Афганистане, награжден двумя Бронзовыми звездами. С политикой дела хуже: в 2012-м баллотировался в сенат от штата Миннесота, но безуспешно. После проигрыша подался на телеканал Fox, поддерживающий республиканцев.Трамп рекомендовал его в привычной манере: "С Питом у руля враги Америки начеку — наши военные снова станут великими, и мы никогда не отступим".Однако Хегсета подозревали в сексуальных домогательствах, злоупотреблении алкоголем и финансовых махинациях. Сам он все отрицает.Но есть и другие сомнения. "Если взглянуть на его опыт работы, то самая крупная организация, которой он когда-либо руководил, это взвод", — указала представитель Демпартии Тэмми Дакуорт, выразив надежду, что не все республиканцы поддержат эту кандидатуру. К слову, "ослам" достаточно переманить лишь троих "слонов" в сенате, чтобы блокировать любое трамповское решение при голосовании.Что дальше?"Ястреб" Марко Рубио, претендующий на пост главы Государственного департамента, похоже, устраивает обе партии. Так, сенатор-демократ Марк Уорнер назвал его "сильным голосом американских интересов по всему миру". В его назначении после слушаний 15 января сомнений почти нет.Среди проблемных персон, помимо Хегсета, — Пэм Бонди, выступавшая в сенате в тот же день, что и Рубио. Трамп видит ее министром юстиции, конгрессмены еще не определились. Ранее Бонди обвиняли в домогательствах к 17-летней девушке, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и употреблении наркотиков. Как и Хегсет, она все опровергла. Но, как говорится, "осадок остался".Большинство кандидатур относительно нейтральные. С министрами сельского хозяйства (Брук Роллинз) и торговли (Говард Лютник) трудностей не предвидится.У Линды МакМэхон (Департамент образования) достаточно профильного опыта. Министром энергетики Трамп выбрал Криса Райта — генерального директора Liberty Energy, что тоже в плюс.Губернатору Южной Дакоты Кристи Ноэм Трамп собирается доверить Департамент внутренней безопасности, бывшему конгрессмену Скотту Тернеру — жилищное строительство и городское развитие.МВД (в США управляет природными и культурными ресурсами страны) возглавит губернатор Северной Дакоты Даг Бергам, Министерство труда — Лори Чавес-Деремер из Орегона, транспорта — Шон Даффи из Висконсина, финансов — управляющий хедж-фондом Скотт Бессент. А делами ветеранов займется Даг Коллинз из Джорджии.Всех их наверняка согласуют без проволочек.Тем не менее настроения в сенате воинственные. По словам источника ABC News, знакомого с ходом обсуждения, лидер меньшинства, демократ Чак Шумер на прошлой неделе за закрытыми дверями заявил однопартийцам, что эти слушания — хорошая возможность раскритиковать ставленников Трампа и заодно обвинить их в провалах его первого президентского срока.Дальше — больше. Проблемы останутся, и конгресс вправе поставить вопрос о недоверии любому трамповскому назначенцу. Судя по всему, к этой опции еще прибегнут.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, марко рубио, роберт кеннеди