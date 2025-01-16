"Чертова дюжина". У президента отбирают власть
В сенате США собеседуют потенциальных министров Трампа
© AP Photo / Mark SchiefelbeinОхрана президента США в Капитолии
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Охрана президента США в Капитолии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Последняя неделя перед инаугурацией стала испытанием для Дональда Трампа. В конгрессе развернулись жаркие дебаты по поводу предложенных им кандидатов на важные посты в администрации. Хотя в итоге команда сформируется, все свидетельствует о том, что легкой жизни ей ждать не стоит: слишком много претензий у законодателей. О противостоянии в американских коридорах власти — в материале РИА Новости.
Долгая процедура
Избранный президент определился с 15 руководителями исполнительных департаментов еще месяц назад. Но их должна утвердить верхняя палата конгресса — сенат.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США
Большинство там у республиканцев. Однако, как ранее сообщало РИА Новости, это вовсе не гарантия того, что все решения Трампа, в том числе кадровые, одобрят.
Профильные комитеты сената приступили к слушаниям по кандидатурам. Голосование состоится после инаугурации.
Из пятнадцати человек под прицел попали тринадцать. Двое пока за бортом: Роберт Кеннеди — младший (претендует на пост министра здравоохранения и социальных служб) и экс-конгрессвумен Тулси Габбард (потенциальный директор Национальной разведки).
Оба, кстати, бывшие демократы, примкнувшие к Трампу под занавес избирательной кампании. С ними разберутся, видимо, уже в конце месяца. И вряд ли процедура будет легкой. Кеннеди, например, известен как ярый антипрививочник — для министра здравоохранения не самая лучшая характеристика.
© AP Photo / Darryl WebbРоберт Кеннеди — младший
© AP Photo / Darryl Webb
Роберт Кеннеди — младший
Но и к "чертовой дюжине", представшей перед сенаторами на этой неделе, вопросов хватает.
Слабое звено
Первым в верхней палате выступил Пит Хегсет, которого Трамп хочет назначить министром обороны.
Военный опыт имеется: служил в Ираке и Афганистане, награжден двумя Бронзовыми звездами. С политикой дела хуже: в 2012-м баллотировался в сенат от штата Миннесота, но безуспешно. После проигрыша подался на телеканал Fox, поддерживающий республиканцев.
Трамп рекомендовал его в привычной манере: "С Питом у руля враги Америки начеку — наши военные снова станут великими, и мы никогда не отступим".
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет
Однако Хегсета подозревали в сексуальных домогательствах, злоупотреблении алкоголем и финансовых махинациях. Сам он все отрицает.
Но есть и другие сомнения. "Если взглянуть на его опыт работы, то самая крупная организация, которой он когда-либо руководил, это взвод", — указала представитель Демпартии Тэмми Дакуорт, выразив надежду, что не все республиканцы поддержат эту кандидатуру. К слову, "ослам" достаточно переманить лишь троих "слонов" в сенате, чтобы блокировать любое трамповское решение при голосовании.
Что дальше?
"Ястреб" Марко Рубио, претендующий на пост главы Государственного департамента, похоже, устраивает обе партии. Так, сенатор-демократ Марк Уорнер назвал его "сильным голосом американских интересов по всему миру". В его назначении после слушаний 15 января сомнений почти нет.
© AP Photo / Rebecca BlackwellСенатор Марко Рубио выступает на митинге в Западном Майами
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Сенатор Марко Рубио выступает на митинге в Западном Майами
Среди проблемных персон, помимо Хегсета, — Пэм Бонди, выступавшая в сенате в тот же день, что и Рубио. Трамп видит ее министром юстиции, конгрессмены еще не определились. Ранее Бонди обвиняли в домогательствах к 17-летней девушке, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и употреблении наркотиков. Как и Хегсет, она все опровергла. Но, как говорится, "осадок остался".
Большинство кандидатур относительно нейтральные. С министрами сельского хозяйства (Брук Роллинз) и торговли (Говард Лютник) трудностей не предвидится.
У Линды МакМэхон (Департамент образования) достаточно профильного опыта. Министром энергетики Трамп выбрал Криса Райта — генерального директора Liberty Energy, что тоже в плюс.
Губернатору Южной Дакоты Кристи Ноэм Трамп собирается доверить Департамент внутренней безопасности, бывшему конгрессмену Скотту Тернеру — жилищное строительство и городское развитие.
МВД (в США управляет природными и культурными ресурсами страны) возглавит губернатор Северной Дакоты Даг Бергам, Министерство труда — Лори Чавес-Деремер из Орегона, транспорта — Шон Даффи из Висконсина, финансов — управляющий хедж-фондом Скотт Бессент. А делами ветеранов займется Даг Коллинз из Джорджии.
© AP Photo / Alex BrandonКонгрессмен Даг Коллинз
© AP Photo / Alex Brandon
Конгрессмен Даг Коллинз
Всех их наверняка согласуют без проволочек.
Тем не менее настроения в сенате воинственные. По словам источника ABC News, знакомого с ходом обсуждения, лидер меньшинства, демократ Чак Шумер на прошлой неделе за закрытыми дверями заявил однопартийцам, что эти слушания — хорошая возможность раскритиковать ставленников Трампа и заодно обвинить их в провалах его первого президентского срока.
Дальше — больше. Проблемы останутся, и конгресс вправе поставить вопрос о недоверии любому трамповскому назначенцу. Судя по всему, к этой опции еще прибегнут.