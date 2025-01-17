https://ria.ru/20250117/tramp-1994287889.html

Церемонию инаугурации Трампа проведут в ротонде Капитолия

Церемонию инаугурации Трампа проведут в ротонде Капитолия - РИА Новости, 17.01.2025

Церемонию инаугурации Трампа проведут в ротонде Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть... РИА Новости, 17.01.2025

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть пройдет в ротонде Капитолия."Я распорядился, чтобы инаугурационная речь <...> и другие речи были произнесены в ротонде Капитолия США, как было при Рональде Рейгане в 1985 году также из-за очень холодной погоды. Многочисленные высокопоставленные лица и гости будут приглашены в Капитолий", — написал он.Избранный президент добавил, что парад в день его инаугурации пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда он приедет после вступления в должность. Там также будут транслировать саму церемонию.Двадцатого января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.Согласно открытым источникам, в этот день в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы температура опустится до минус 12.

https://ria.ru/20250117/tramp-1994284744.html

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в мире, сша, дональд трамп, рональд рейган