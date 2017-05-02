Силовики обстреляли ЛНР шесть раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. За сутки украинские силовики 6 раз нарушили перемирие, обстреляв территорию ЛНР, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, гранатометы (АГС, СПГ), БМП-1 и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
"Пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 55 обстрелах в Донбассе за прошедшие сутки, четверо военнослужащих получили ранения.
По данным пресс-центра военной операции в Facebook, за сутки ополченцы "55 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников", "четыре военнослужащих вооруженных сил Украины получили ранения".
Сообщается, что на луганском направлении ополченцы обстреляли опорные пункты украинских силовиков в районе населенных пунктов Новозвановка, Валуйское, Крымское, Малиновое и Станица Луганская.