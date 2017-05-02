Силовики обстреляли ЛНР шесть раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (5)

ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. За сутки украинские силовики 6 раз нарушили перемирие, обстреляв территорию ЛНР, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, гранатометы (АГС, СПГ), БМП-1 и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах Фрунзе, Калиновки, Первомайска и Калиново.

"Пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 55 обстрелах в Донбассе за прошедшие сутки, четверо военнослужащих получили ранения.

По данным пресс-центра военной операции в Facebook, за сутки ополченцы "55 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников", "четыре военнослужащих вооруженных сил Украины получили ранения".

На приморском направлении, по заявлению силовиков, ополченцы обстреляли район населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Гнутово, Красногоровка, Водяное, Талаковка, Широкино и Новотроицк. Как утверждается в сообщении пресс-центра, на донецком направлении огонь был зафиксирован вблизи населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Верхнеторецкое, Новгородское, Майорская, Зайцево, из гранатометов и стрелкового оружия шахты Бутовка.

Сообщается, что на луганском направлении ополченцы обстреляли опорные пункты украинских силовиков в районе населенных пунктов Новозвановка, Валуйское, Крымское, Малиновое и Станица Луганская.