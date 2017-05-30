В МИД сообщили, что Россия готова к предметному разговору с США по Украине

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия готова начать двусторонние переговоры с США по поводу Украины и ждет назначения нового куратора по Украине от Штатов, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

Он сказал, что Россия ожидает скорого назначения нового куратора по украинской тематике в госдепартаменте США. По словам Рябкова, взаимодействие США и РФ поможет реализации Минских соглашений, однако нежелание Киева им следовать приводит к их срыву и ревизии. Поэтому администрации США необходимо вести диалог с киевскими властями, если они хотят продвижения вперед.

"Москва готова к предметному разговору с американской стороной "на уровне высокопоставленных представителей, отвечающих за эту тему". И как только будет дан старт этим дискуссиям, Россия вновь доведет до американских коллег свою позицию", — пишет издание, ссылаясь на Рябкова.

При этом, по словам источника издания в администрации президента РФ, со стороны России курировать украинский вопрос снова будет помощник президента Владислав Сурков.

Украинские власти в 2014 году развернули полноценную военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после февральского государственного переворота в том же году. Несмотря на принятые документы в рамках встреч контактной группы в Минске, боевые действия на востоке Украины продолжаются.

