Народная милиция ЛНР заявила, что уничтожила трех диверсантов

Разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий частный дом в поселке Чернухино. Архивное фото

Разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий частный дом в поселке Чернухино. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков пересечь линию соприкосновения в Донбассе, три диверсанта погибли, заявил в среду на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

"Вчера (во вторник — ред.) в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ (вооруженных сил Украины), состоящая из четырех человек, предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения", — сказал он.

По словам Марочко, диверсанты пытались попасть в зону ответственности Народной милиции ЛНР в направлении Дебальцево, но были обнаружены бойцами одного из наблюдательных постов. "В результате скоротечного боя три члена ДРГ были уничтожены, четвертый, получив ранения, скрылся", — добавил он.

Марочко подчеркнул, что вооружение и экипировка указанной группы говорит об их намерении совершить диверсии на территории ЛНР. "На месте боя были захвачены три автомата Калашникова, оборудованные приспособлениями для бесшумной стрельбы, тротиловые шашки, запалы и иные приспособления для изготовления взрывных устройств", — пояснил он.

По данным ведомства, у диверсантов при себе не было ни каких удостоверяющих документов, на форме не было знаков отличия. "Кроме того, среди личных вещей военнослужащих, были обнаружены сотовые телефоны, на одном из которых имелись фотографии и видео, подтверждающие прохождение военнослужащими специальной подготовки", — уточнил Марочко.

Он также сообщил, что ситуация в Донбассе имеет тенденции к обострению.

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