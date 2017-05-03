В Киеве пообещали не делать из суда над Януковичем "процесс мести"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал соблюдение всех прав экс-президента Виктора Януковича на судебном процессе против него, и заявил, что суд не будет "процессом мести".

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене. Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения не него. Накануне защита сообщила, что Янукович подает жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине.

"Этот суд будет в корне отличаться от политических судилищ времен Януковича… Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством", — говорится в обращении генпрокурора, которое обнародовано в среду на сайте генпрокуратуры Украины.

Луценко считает, что будущее судебное решение будет важным не только с точки зрения высшей справедливости, но и "как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится стать на путь государственной измены".

Также генпрокурор заявил, что суд не будет "процессом мести, потому что мы нуждаемся в справедливости".

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и ряд бывших чиновников. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.