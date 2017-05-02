Путин: новые соглашения по Украине не нужны, пока старые не реализованы

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая – РИА Новости. Новые соглашения по урегулированию на Украине не следует обсуждать, пока до конца не реализованы уже имеющиеся договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ничего другого альтернативного мы придумать не можем и не должны ничего придумывать, кроме нормандского формата и минских договоренностей, поскольку нельзя строить новых планов, не добившись элементарных результатов по тому, что мы наметили в предыдущие годы",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.