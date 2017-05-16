В ЛНР сомневаются, что ОБСЕ заинтересована узнать виновника подрыва машины

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. СММ ОБСЕ не взаимодействует с правоохранителями самопровозглашенной Луганской народной республики в расследовании подрыва машины миссии в апреле, сообщил журналистам заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.
"Следует отметить факт отсутствия взаимодействия представителей ОБСЕ с органами предварительного расследования. Им неоднократно направлялись запросы с целью получения необходимых для расследования сведений. Однако данные запросы оставлены без рассмотрения, что ставит под сомнение заявленное ОБСЕ стремление к проведению полного, объективного и беспристрастного расследования преступления", — заявил спикер.
"Мы продолжаем следствие и розыск преступников", — заявил замминистра.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.