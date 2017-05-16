В ЛНР сомневаются, что ОБСЕ заинтересована узнать виновника подрыва машины

Место подрыва автомобиля сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области. Архивное фото

Место подрыва автомобиля сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. СММ ОБСЕ не взаимодействует с правоохранителями самопровозглашенной Луганской народной республики в расследовании подрыва машины миссии в апреле, сообщил журналистам заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

Патруль миссии ОБСЕ 23 апреля в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек из состава патруля погиб и двое были ранены. В ЛНР возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов.

"Следует отметить факт отсутствия взаимодействия представителей ОБСЕ с органами предварительного расследования. Им неоднократно направлялись запросы с целью получения необходимых для расследования сведений. Однако данные запросы оставлены без рассмотрения, что ставит под сомнение заявленное ОБСЕ стремление к проведению полного, объективного и беспристрастного расследования преступления", — заявил спикер.

Басов уточнил, что на данный момент активно продолжается совместная работа силовых структур и правоохранительных органов ЛНР по расследованию инцидента с подрывом машины миссии.

"Мы продолжаем следствие и розыск преступников", — заявил замминистра.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.