Ополченцы ДНР захватили беспилотник силовиков с разведданными

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что ополченцы располагают данными о позициях и местах дислокации тяжелого вооружения украинских военных на мариупольском направлении — они получены с беспилотника, который силовики случайно посадили на подконтрольной республике территории.

"Это малый разведывательный беспилотный летательный аппарат американского производства из состава разведки 30 механизированной бригады. Благодаря тому, что БПЛА попал к нам целым, из носителя информации мы извлекли данные об оборудовании позиций в инженерном отношении, размещенном тяжелом вооружении вблизи линии соприкосновения и расположении позиций ВСУ на мариупольском направлении", — сказал Басурин журналистам в пятницу.

По его словам, этот беспилотник украинские силовики по ошибке посадили на территории ополченцев.