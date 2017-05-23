Медведчук прокомментировал квотирование украинского языка на телевидении

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Введение квоты в 75% на украинский язык на телеканалах противоречит конституции Украины и является очередным шагом властей по нарушению прав русскоязычного населения, который только усилит раскол в украинском обществе, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Ранее во вторник Верховная рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию украинского телевидения.

"Наступление на права русскоязычного населения Украины продолжается. Игнорируя конституцию Украины и грубо попирая права граждан, Верховная рада 269 голосами поддержала очередной дискриминационный законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации ", — говорится во вторник в заявлении Медведчука на сайте "Украинского выбора".

По его мнению, главной "причиной того, что в ВР (Верховной раде — ред.) в очередной раз был поднят "языковой вопрос" (крайне болезненный для всего русскоязычного населения страны), — это попытка "партии войны" усилить раскол в обществе, спровоцировать новый виток противостояния".

Как отметил Медведчук, принятый закон противоречит конституции Украины, в статье 10 которой говорится, что на Украине "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств".