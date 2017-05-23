Трамп показал свое отношение к Украине, заявил Медведчук

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Планы США отказаться от предоставления военных грантов Украине демонстрируют, что Киев не входит в число геополитических приоритетов президента Дональда Трампа, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил журналистам, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты, в числе этих стран оказалась и Украина.

"Трамп предложил заменить программу безвозмездной военной помощи некоторым странам, включая Украину, на предоставление кредитов… Собственно говоря, ничего нового не произошло. Президент США и раньше не скрывал, что украинский кризис — это проблема не США, а Европы. А тот факт, что безвозмездную военную помощь Израилю, Иордании и Египту сокращать не предлагается, свидетельствует о реальных геополитических приоритетах президента", — приводятся слова Медведчука на сайте движения.

По его словам, после признания Трампом необходимости выполнения минских соглашений — это еще один серьезный удар по позициям "партии войны" на Украине. "Сомнительно, чтобы Украина, долги которой давно уже достигли критического уровня, могла получать в сколько-нибудь значимых объемах оружие из США на кредитной основе", — считает Медведчук.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что, в частности, Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. По данным газеты, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование. Подобные меры содержатся во внутриведомственных документах, которые оказались в распоряжении издания.

Wall Street Journal отмечала, что мера, предусмотренная проектом бюджета администрации Трампа, может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов. В документе говорится, что безвозмездной помощи могут лишиться Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и ряд других государств. При этом программы на военную помощь Израилю (3,1 миллиарда долларов), Египту (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.