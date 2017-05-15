В Луганске обезвредили взрывное устройство в одной из клиник

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (100)

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на окне клиники в Луганске

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на окне клиники в Луганске

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции обезвредили самодельное взрывное устройство, прикрепленное к одному из окон частной клиники в Луганске, сообщили РИА Новости в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД самопровозглашенной ЛНР.

"Тринадцатого мая в Луганске сотрудники МВД ЛНР обезвредили самодельное взрывное устройство. Взрывоопасный предмет был обнаружен в восточных кварталах города", — уточнили в МВД.

По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что к раме окна стоматологической клиники, в которой она работает, прикреплен подозрительный предмет.

"На место происшествия незамедлительно выехали специалисты МВД ЛНР. Операцию по обезвреживанию подозрительного предмета лично контролировал министр внутренних дел Игорь Корнет", — сообщили в ЦВО ЛНР.

Сообщается, что сотрудниками полиции были эвакуированы жители и работники близлежащих строений, район инцидента был оцеплен. Уточняется, что самодельное взрывное устройство представляло собой предмет цилиндрической формы в виде трубы с поражающими элементами. Действиями специалистов взрывотехнической службы Экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР устройство было обезврежено.

"С места происшествия также изъяты: мобильный телефон, сим-карта, фрагменты гранулированного вещества, фрагмент липкой ленты, фрагмент провода", — сообщили в ЦВО.

По данным МВД, в данный момент ведется следствие.