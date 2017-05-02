Обстрел пригорода Горловки продолжался около восьми часов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (6)

Дом, пострадавший от обстрелов, в Горловке. Архивное фото

Дом, пострадавший от обстрелов, в Горловке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Обстрел поселка Зайцево в пригороде донецкой Горловки со стороны украинских силовиков продолжался около восьми часов, повреждены два дома, заявили во вторник РИА Новости в администрации поселка.

"С 18.00 (понедельника, совпадает с мск) и до 02.00 (вторника) обстреливали. По Политаева, 34 было прямое попадание в крышу дома, по Рыбалко — горит дом", — сообщили в администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Зайцево с населением около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляло об обстрелах этого района украинскими силовиками.