ФРГ профинансирует образовательную программу на Донбассе об угрозе мин

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Федеральное правительство Германии выделило 500 тысяч евро на программу образования в сфере минной безопасности, проводимую ЮНИСЕФ на Украине для информирования жителей Донбасса об опасности, исходящей от мин и остатков боеприпасов, сообщается в пятницу на сайте посольства ФРГ в Киеве.

Отмечается, что в 2015 и 2016 годах Германия уже оказала поддержку проекта ЮНИСЕФ в целом на сумму 1 миллион евро.

"Проект, который служит для предотвращения опасных для жизни несчастных случаев, связанных с минами, остатками боевых средств и растяжками, создает для ЮНИСЕФ возможность предоставить, прежде всего, детям, молодым людям и их семьям вдоль линии соприкосновения в конфликтных регионах на востоке Украины информацию о способах поведения, которые могут спасти жизнь", – говорится в сообщении.

Разъяснительная кампания проводится мобильными командами ЮНИСЕФ в районах Донецкой и Луганской областей по согласованию с государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и министерством образования и науки.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.