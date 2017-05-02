Путин: мировое сообщество не должно забывать о трагедии в Одессе

РИА НОВОСТИ. ПУТИН О ГОДОВЩИНЕ ТРАГЕДИИ В ОДЕССЕ: ВИНОВНЫЕ ДО СИХ ПОР НЕ НАКАЗАНЫ, МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО НЕ ДОЛЖНО ЗАБЫВАТЬ ОБ ЭТОМ