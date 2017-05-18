Плотницкий сравнил Украину с концлагерем

ЛУГАНСК, 18 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий сравнил современную Украину с концентрационным лагерем времен Второй мировой войны из-за несоблюдения в стране прав и свобод граждан.

"Украина все больше и больше напоминает концлагерь, в котором абсолютно бесправным узникам каждый день приходится бороться за свое существование. Очередной абсурдной попыткой маргиналов лишить народ его истории можно считать закон о запрете георгиевской ленты, который на днях был принят в стенах Верховной рады, а также запрет на российские социальные сети", — заявил глава ЛНР на международной конференции о проблемах непризнанных республик в Луганске.

Плотницкий подчеркнул, что на фоне резкого снижения уровня жизни на Украине официальной политикой Киева стала пропаганда "войны и насилия, языковой геноцид, разжигание межнациональной и религиозной ненависти".

"В то же время, даже в условиях военной агрессии со стороны киевского режима, когда приоритетной задачей остается защита Отечества и постоянная боеготовность, ЛНР продолжает уверенно двигаться по пути социального и экономического развития", — подчеркнул Плотницкий.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.