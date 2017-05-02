В ДНР за сутки из-за обстрелов ранены два человека

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил во вторник журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) ранения получили два человека. В поселке Трудовские ранение получил мирный житель 1965 года рождения — минно-взрывная травма в область груди. В результате минометного обстрела населенного пункта Яковлевка осколочное ранение получила женщина 1980 года рождения", — сообщил представитель оборонного ведомства ДНР.

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