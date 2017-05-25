ОБСЕ обвинила стороны конфликта в Донбассе в отказе разминировать местность

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Ни одна из сторон конфликта в Донбассе не выполнила свои обязательства по разминированию, хотя это необходимо для возобновления полноценной работы наблюдателей ОБСЕ, заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине Александр Хуг.
"После гибели одного из наших коллег 23 апреля мы были вынуждены ограничить наше патрулирование, потому что стороны сделали мало или ничего для того, чтобы устранить угрозы нашим невооруженным наблюдателям из числа гражданских лиц, другим мирным жителям", — сказал Хуг на брифинге в Киеве.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.