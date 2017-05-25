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В мире

ОБСЕ обвинила стороны конфликта в Донбассе в отказе разминировать местность

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (189)
15:1425.05.2017
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкАвтомобили ОБСЕ на месте артиллерийского обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фотоАвтомобили ОБСЕ на месте артиллерийского обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Ни одна из сторон конфликта в Донбассе не выполнила свои обязательства по разминированию, хотя это необходимо для возобновления полноценной работы наблюдателей ОБСЕ, заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине Александр Хуг.

На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости / Народная милиция ЛНР
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Патруль миссии ОБСЕ из двух машин 23 апреля подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР. Погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту с ОБСЕ. Были ранены гражданин Германии и гражданка Чехии.

"После гибели одного из наших коллег 23 апреля мы были вынуждены ограничить наше патрулирование, потому что стороны сделали мало или ничего для того, чтобы устранить угрозы нашим невооруженным наблюдателям из числа гражданских лиц, другим мирным жителям", — сказал Хуг на брифинге в Киеве.

Место возле села Пришиб Славяносербского района Луганской народной республики, где 23 апреля 2017 года подорвался на мине автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Он напомнил, что стороны конфликта обязались провести разминирование и не устанавливать новые мины. "Ни одна сторона эти обязательств не выполнила", — подчеркнул Хуг.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Выполнение минских соглашений
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