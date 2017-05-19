В ДНР заявили о 40 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, огонь велся из артиллерии, минометов и систем залпового огня, заявили в пятницу в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 11 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.