Минобороны Украины заявило о гибели одного силовика в Донбассе за сутки

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Минобороны Украины в понедельник подтвердило гибель одного украинского военного и ранение семи военнослужащих в результате боевых действий в Донбассе за сутки, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, семь получили ранения и травмы", — сказал Лысенко.

По его словам, всего на луганском направлении ополченцы совершили 12 обстрелов позиций украинских силовиков, на донецком направлении — 14 и на мариупольском — 28.

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