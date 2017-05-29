Правительство Украины предложило легализовать тайные тюрьмы СБУ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий легализацию следственных изоляторов СБУ, которые правозащитники называют "тайными тюрьмами". Текст документа опубликован на сайте парламента.
В прошлом году международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ. Глава службы Василий Грицак, в свою очередь, заявил, что такого явления не существует, но у СБУ есть "изоляторы временного содержания".
По свидетельствам узников так называемых изоляторов, к заключенным применяют пытки. Среди распространенных мер физического воздействия — удары по гениталиям электрошокером, сломанные пальцы, а также неоказание медицинской помощи. Обычно сотрудники СБУ проводят жесткое задержание, а в обвинительном акте пишут, что человек явился к ним сам. После этого некоторых пленников перевозят из одной тюрьмы в другую, чтобы скрыть арест от независимых наблюдателей.