Правительство Украины предложило легализовать тайные тюрьмы СБУ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий легализацию следственных изоляторов СБУ, которые правозащитники называют "тайными тюрьмами". Текст документа опубликован на сайте парламента.

"Предложенные законопроектом изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины", — говорится в пояснительной записке.

В прошлом году международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ. Глава службы Василий Грицак, в свою очередь, заявил, что такого явления не существует, но у СБУ есть "изоляторы временного содержания".

По свидетельствам узников так называемых изоляторов, к заключенным применяют пытки. Среди распространенных мер физического воздействия — удары по гениталиям электрошокером, сломанные пальцы, а также неоказание медицинской помощи. Обычно сотрудники СБУ проводят жесткое задержание, а в обвинительном акте пишут, что человек явился к ним сам. После этого некоторых пленников перевозят из одной тюрьмы в другую, чтобы скрыть арест от независимых наблюдателей.