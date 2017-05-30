Россия считает невыполнение Киевом "Минска-2" контрпродуктивным

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (233)

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия на встрече заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки" подчеркнула безальтернативность минских договоренностей и контрпродуктивность попыток Киева уйти от их реализации через изменение форматов, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины состояла 30 мая в Берлине, сообщили в МИД РФ. Россию представлял статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"С нашей стороны была подчеркнута безальтернативность Минских договоренностей, контрпродуктивность попыток Киева уйти от их реализации через изменение форматов и привлечения в процесс урегулирования новых структур. Акцентирована центральная роль Контактной группы и ее рабочих подгрупп в продвижении процесса урегулирования. Выражена поддержка Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которая играет важную стабилизирующую роль", — говорится в сообщении.