Патриарх Кирилл обратился к Порошенко по поводу дискриминации УПЦ МП

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания президенту Украины Петру Порошенко, президентам РФ и Франции, канцлеру Германии, папе Римскому и генсеку ООН по поводу рассмотрения Верховной Радой Украины законов, направленных против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает официальный сайт РПЦ.

В четверг Рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины государством-агрессором" предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Законопроект №4128 вводит термин "самоидентификация", а также уточняет минимальное число представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность действующим на Украине религиозным центрам.

По мнению патриарха, попытки втянуть УПЦ МП в политическое противостояние недопустимы и могут привести к необратимым последствиям. Как отмечается в посланиях, принятие законопроектов "поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость". Это, как считает патриарх, способно еще более осложнить реализацию Минских соглашений.

"В посланиях отмечается, что в случае принятия данных проектов будет узаконена неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины. Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало на Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии", — говорится в сообщении.

Предстоятель РПЦ указал на то, что за 2014-2016 год на территории Украины было насильственно захвачено более 40 храмов УПЦ МП. Формальной основой для таких захватов служили референдумы жителей села, принимающих решение о "переходе" общины без учета мнения действительных учредителей и членов общины как юридического лица.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее не раз сообщали о случаях грабежей, притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП, которые зачастую действуют при поддержке властей и радикальных националистов.