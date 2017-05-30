Силовики стягивают бронетехнику в Донбасс, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (226)

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики усилили танками и бронетехникой позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в районе Светлодарского выявлено местоположение шести танков", — сказал Басурин.

По его словам, в районе Зайцево под Горловкой прибыло до 20 единиц бронетехники украинских силовиков.