Силовики стягивают бронетехнику в Донбасс, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики усилили танками и бронетехникой позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в районе Светлодарского выявлено местоположение шести танков", — сказал Басурин.
По его словам, в районе Зайцево под Горловкой прибыло до 20 единиц бронетехники украинских силовиков.