ДНР требует от Киева передать в рамках обмена почти 450 пленных

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики требуют от Киева передать в рамках обмена пленными 442 человека, а не "более 200", как предложили в Службе безопасности Украины, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Киев готов передать более 200 человек в рамках обмена пленными в Донбассе.

"Для нас на данный момент это пустые заявления. Мы только вчера вернулись из Минска (со встречи контактной группы по Донбассу — ред.), и если бы Украина хотела подкрепить свои действия фактами, то данное предложение было бы озвучено… Есть договоренность, что все заявления, которые идут в СМИ без подкрепления фактами по пересылке через Минск, считается неофициальным… Украина сейчас делает видимость, что они заботятся о своих героях. На самом деле это не так", — сказала РИА Новости Морозова.

Омбудсмен добавила, что число пленных, которое озвучил Грицак, не устраивает ДНР. "Более 200 человек, о которых заявил Грицак, нас не устраивает. На данный момент цифра, которую требуем мы — это 442 человека",- заявила Морозова.

По ее словам, Служба безопасности Украины не является официальным представителем в вопросах обмена, им является представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.