Народная милиция ЛНР заявила о возможных терактах со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (3)

ЛУГАНСК, 1 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко призвал жителей самопровозглашенной Луганской народной республики быть бдительными в связи с угрозой терактов со стороны украинских силовиков.

"По имеющейся информации, разведывательными подразделениями и ССО (Силы специальных операций ВСУ) не исключены попытки подготовки и проведения террористических актов на территории республики", — заявил Марочко журналистам.

Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденции к обострению, и призвал жителей республики быть бдительными.

"В связи с этим призываю всех граждан быть бдительными, обо всех подозрительных лицах и обнаруженных предметах немедленно сообщать в органы внутренних дел или военную комендатуру", — заявил Марочко.